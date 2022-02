Eden najboljših orkestrov na svetu, Berlinski filharmoniki, je na krajši turneji, v sklopu katere jih nocoj gosti tudi Cankarjev dom. V Ljubljano so pripotovali sinoči, in sicer po dveh koncertih v dunajskem Muzikvereinu, jutri pa že odrinejo v Zagreb, kjer bodo niz nastopov tudi sklenili. Na turneji je v zasedbi sto glasbenikov, med njimi dva Slovenca, Andrej Žust in Matic Kuder, sicer pa v tem slovitem orkestru igra še Andraž Golob.

Gostovanje kot pika na i »Gostovanje Berlinske filharmonije je pomembno zlasti zato, ker zaokroža in dopolnjuje večdesetletno gradnjo celovite geografske, kulturne in slogovne izkušnje gostovalnih orkestrov v naših programih. Vse te mednarodne glasbene zgodbe ne bi bile celostne brez tega zvočno, repertoarno in tudi organizacijsko vodilnega orkestra,« pravi Ingrid Gortan, vodja programa resne glasbe, opere in baleta v Cankarjevem domu. Berlinske filharmonike praktično posluša ves svet, saj zadnjih 13 let intenzivno skrbijo za promocijo klasične glasbe tudi po Digitalni koncertni dvorani (njihove koncerte in snemanja je mogoče spremljati po televiziji in spletnih platformah). Imajo tudi svojo založbo Berliner Philharmoniker Recordings. »Njihova digitalna dvorana odpira nove in širše razsežnosti dostopa do vrhunske simfonične glasbe, seveda pa je živo doživetje dvoranskega zvoka nezamenljiva izkušnja. Še posebej v tako zvočno tenkočutnem sporedu, ki se predvsem v prvem delu koncerta razvija iz polnjenja raznolikih barvnih nians,« še pravi Ingrid Gortan, sicer tudi muzikologinja. »Zelo me veseli, da spored vključuje tudi uporabo naših orgel, ki so bile – enako kot tiste v veliki dvorani Berlinske filharmonije – izdelane v delavnici Karla Schukeja. Poleg sorodne povojne arhitekturne zasnove, Gallusova dvorana je seveda manjša, nas tudi ta element povezuje z njihovo slovito dvorano.«