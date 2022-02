Velika nevarnost plazov

Zaradi novozapadlega snega Agencija RS za okolje (Arso) opozarja na nevarnost snežnih plazov v gorah. Znatna nevarnost je v Julijskih Alpah ter v zahodnih in osrednjih Karavankah nad nadmorsko višino okoli 1500 metrov. Nevarna so mesta z napihanim snegom in strmejša pobočja, kjer se lahko zaradi šibke plasti pod novim snegom sprožijo plazovi suhega snega.