Voditelji članic EU o napetih razmerah ob meji z Ukrajino

Voditelji članic EU so danes v Bruslju na neformalnem zasedanju govorili o zaostrenih varnostnih razmerah zaradi kopičenja ruskih sil ob meji z Ukrajino. Pri tem so poudarili, da se je EU pripravljena odzvati s sankcijami v primeru nadaljnje ruske vojaške akcije proti Ukrajini. EU ostaja enotna in upa na diplomatsko rešitev, so dejali.