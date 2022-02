»Ravnanja, ki so prikazana na posnetku, so nesprejemljiva in v nasprotju z našimi načeli. Zato smo od predstavnikov AIA nemudoma zahtevali, da temeljito pregledajo svoje obrate in ravnanje zaposlenih ter nam v najkrajšem možnem času posredujejo celostno poročilo,« so danes za STA povedali v Sparu Slovenija in dodali, da tudi v AIA ostro obsojajo prikazano ravnanje.

Kot so dejali, je koncern Spar v preteklosti že pregledal obrate farme AIA. »Kršitve niso bile zaznane, prostori za vzrejo piščancev so bili zgledno urejeni. Če se bo izkazalo, da je pri vzreji piščancev tokrat prišlo do nehumanih praks, bomo ustrezno ukrepali,« so napovedali.

Dodali so, da so pri izbiri dobaviteljev mesa posebej pozorni, da ti pri reji in predelavi izdelkov trajnostni in odgovorni. Od njih zahtevajo redno poročanje o zagotavljanju ustreznega poteka delovnih procesov.

Podobno so za STA po objavi videoposnetka v sredo povedali v Lidlu Slovenija. Poudarili so, da se v njihovi dobavni verigi zavedajo »svoje odgovornosti do zagotavljanja dobrega počutja živali« in jo jemljejo zelo resno. »Z vsemi našimi dobavitelji imamo podpisan kodeks ravnanja, ki jih med drugim zavezuje k doslednemu spoštovanju standardov za ustrezno ravnanje z okoljem, zaposlenimi in živalmi,« so pojasnili.

Prakse iz videoposnetka »odločno zavračamo«, so podčrtali v Lidlu in dodali, da so z dobaviteljem v stiku in bodo na podlagi ugotovitev zavzeli tudi stališče ter po potrebi sprejeli primerne ukrepe.

Španska nevladna organizacija Equalia je v sredo objavila videoposnetek trpinčenja živali s farme piščancev v Italiji. Farma je povezana s podjetjem AIA skupine Gruppo Veronesi, ki velja za četrtega največjega perutninarja v Evropi. Izdelke podjetje po navedbah nevladnikov v Sloveniji prodajata trgovini Lidl in Spar Slovenija.