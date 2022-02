»Ko plešem, pozabim na vse skrbi ter se prepustim ritmu in glasbi. Zdi se mi, da si vsaka deklica želi postati balerina, že zaradi lepih oblekic in baletnih čeveljcev. Tudi pri meni se je začelo tako in se nadaljevalo v strast. Vsakodnevni treningi in nastopi so me hitro prevzeli,« zaupa Pivkova in doda, da je na odru vselej pozabila na tremo, kar ji še danes pride prav. Je namreč tudi ponosna učiteljica baleta, ki najbolj uživa v nastopih svojih varovank in redko povzdigne glas.

Oboževalci Pivkovo ob srečanju radi ustavijo tudi zaradi njenega dela na televiziji TV3. »Veseli me, da radi gledajo moje oddaje, ob katerih se razvedrijo in kaj novega naučijo. Prav tako mi je v veliko čast, ko me kdo povpraša o moji udeležbi na lepotnem tekmovanju Miss Zemlje,« zaupa lepotica.

»Rada sem v naravi, na svežem zraku. Najboljši občutek je, ko v dolino odsmučam brez postankov in sem zadihana. Takrat zares uživam. Smučanje so zame tudi druženje, zabava in pogovori,« opiše svojo veliko ljubezen. Vsako leto se z družino odpravi tudi na zimske počitnice v Livigno, kjer ob zimskih radostih uživajo še v pestri kulinariki, večernih sprehodih, nakupovanju v brezcarinskih trgovinah in zabavah pozno v noč.

Kakšna pa je Pivkova doma, ko ugasnejo kamere? »Zase bi lahko rekla, da sem vedno nasmejana, polna energije in glasna. Povsod me spremlja glasba – včasih pojem pod prho, včasih poplesavam po sobi. Zelo rada kaj dobrega spečem ali pa zamesim kruh. Redko me boste ujeli v trenirki, saj se mi mora ves čas kaj dogajati, tako da sem doma šele ob večernih urah,« opiše svoj običajni vsakdan, ki ga v družinskem krogu okoli 20. ure okronajo s skupno večerjo, pogovorom in smehom.

Vse kandidatke so predstavile svojo narodno nošo. »Dogajanje je bilo tako še bolj poučno in zanimivo. Zdaj še bolj cenim svojo deželo in sem ponosna, da živim v tako lepem okolju, pijem čisto vodo in diham svež zrak.«

Svetovni lepotni izbor je novembra lani zaradi pandemije potekal v digitalni obliki, zaradi česar naša kandidatka ni odpotovala na Filipine za sedem tednov. »Tekmovanja se je udeležilo 80 deklet z vsega sveta. Dekleta smo imela različne izzive, ki so temeljili na trajnostnem načinu življenja, kar tudi sama od nekdaj zagovarjam. S snemalno ekipo sem veliko hodila po Sloveniji, saj sem želela našo državo svetu predstaviti po najboljših močeh. Posneti sem se morala v kopalkah, elegantni obleki in vsakodnevnih oblačilih, naličena in nenaličena. Prav tako sem morala ocenjevalni komisiji predstaviti svoj najljubši šport. V veliko veselje mi je bil izziv, pri katerem je bilo treba pokazati svoj talent. S plesom klasičnega baleta in salse v paru sem se uvrstila med najboljših deset tekmovalk,« razloži sogovornica.

Ob polnoletnosti napisala pesem

»Po naravi sem velika gurmanka, zato se težko odrečem dobremu zrezku ter testeninam na sto in en način. Na srečo mi dobri geni in hiter tempo življenja pomagata, da kalorije pokurim že čez dan, za piko na i pa dodam še kakšen trening in tako zaradi hrane nimam nikoli slabe vesti,« je jasna sogovornica. Skozi življenje jo najpogosteje pelje moto: Sanjaj, ustvarjaj in ljubi življenje. O tem je napisala celo pesem, ki jo je za svoj 18. rojstni dan zapela za prijatelje. To pesem znajo zapeti tudi njeni učenci smučanja in baleta, Pivkova je namreč njihova vzornica.

In če bi imela nadnaravno moč – katera bi bila in kako bi jo uporabila? »Kot superjunakinja bi najraje letela. Kako bi bilo lepo, ko bi lahko hitro prispela na cilj in se tako izognila gneči na cesti! Od doma se namreč vselej odpravim kakšno minuto, dve, tri prepozno in bi mi to zagotovo koristilo pri vsakdanjih opravilih. Razmišljam tudi, da bi lahko hitro priletela na kakšno drugo celino, spila koktajl in se vrnila domov. No, ali pa bi samo letela, opazovala okolico in uživala v razgledu…« za konec misli strne vsestranska mladenka.