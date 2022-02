Potem ko so slovenski odbojkarji na zadnjih štirih evropskih prvenstvih trikrat osvojili srebro, slavili v evropski ligi, zmagali v tretji in drugi kakovostni skupini svetovne lige, si priigrali zlato na tekmovanju FIVB Challenger, se prebili v elitno ligo narodov in leta 2018 prvič igrali na svetovnem prvenstvu, se je vodstvo OZS odločilo, da moštvo za novo obdobje s svetovnim prvenstvom in kvalifikacijami za olimpijske igre potrebuje osvežitev v strokovnem štabu.

Za novega selektorja so na podlagi številnih referenc izbrali Marka Lebedewega. Avstralec je trenersko kariero začel leta 1997 v izbrani vrsti Avstralije kot pomočnik selektorja, reprezentanca je med drugim nastopila na olimpijskih igrah v Sydneyju. Kasneje je v Evropi bdel nad odbojkarji nemškega prvoligaša SV Bayerja in belgijskega Lennika ter kot pomočnik deloval pri italijanski Vibo Valentii in poljskem Jastrzebskem. Kot šef moštva Berlin Recycling Volleys je trikrat osvojil nemško prvenstvo in nastopal v ligi prvakov ter v njej v sezoni 2014/15 osvojil bronasto odličje. Kariero je nadaljeval na Poljskem, kjer je uspešno vodil Jastrzebski, Warto Zawiercie in Wroclaw in bil v letošnji sezoni na čelu nemškega velikana VfB Friedrichshafna. Od leta 2016 do 2020 je bil selektor reprezentance Avstralije, ki je nastopala v svetovni ligi in ligi narodov, igrala na svetovnem prvenstvu leta 2018 in azijskem prvenstvu, na katerem je leta 2019 osvojila srebro.

»Moj pristop temelji na agresivni, napadalni odbojki. Rad imam hitro igro in da s svojo ekipo nenehno napadamo tekmeca, da nanj vršimo pritisk tudi z blokom in dobro obrambo. Pri svojem načinu dela dajem precej veljave svojim igralcem in glede na to, kako izkušeno ekipo ima Slovenija, bo to še posebej prišlo do izraza. Urnaut, Vinčić, Pajenk in drugi so odlični igralci z veliko izkušnjami. To želim izkoristiti in tudi preko tega slovenski reprezentanci pomagati stopiti še stopničko višje, « je povedal Mark Lebedew, ki je z Odbojkarsko zvezo Slovenije podpisal dveletno pogodbo.