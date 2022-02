»Naši državi imata izjemne priložnosti, da na najrazličnejše načine okrepita svoje vezi. Moj cilj je biti most, si vztrajno prizadevati za odpiranje novih poti sodelovanja in krepitve našega partnerstva v podporo naše skupne vizije miru, blaginje in bolj zdravega planeta za vse ljudi,« je ob tem poudarila nova veleposlanica, so sporočili iz ameriškega veleposlaništva.

Ameriški predsednik Joe Biden je Harpootlianovo na veleposlaniški položaj imenoval julija lani, kot veleposlanica ZDA v Sloveniji je uradno zaprisegla 30. decembra.

Na položaju veleposlanice ZDA je nasledila Lyndo Blanchard, ki je po porazu bivšega predsednika ZDA, republikanca Donalda Trumpa na predsedniških volitvah 2020 Slovenijo zapustila januarja lani. Položaj začasne odpravnice na veleposlaništvu ZDA je takrat prevzela Susan Falatko.