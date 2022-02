»Enote ruskega južnega vojaškega okrožja, ki so zaključile taktične vojaške vaje na poligonu na Krimskem polotoku, se vračajo v svoje stalne baze,« je rusko ministrstvo za obrambo zapisalo v izjavi, ki so jo povzele tamkajšnje tiskovne agencije.

Po zaključku obsežnih vojaških vaj je s Krima odšlo približno 10 konvojev z nadstandardnim, težkim ali nevarnim tovorom, je danes sporočilo tiskovno predstavništvo ruskega južnega vojaškega okrožja, ki zajema območje severno od Kavkaza, med Črnim morjem in Kaspijskim jezerom.

Po vrnitvi v baze naj bi vojaki opravili pripravo in vzdrževanje vozil. Ruska državna televizija je sicer že v sredo prikazovala dolge konvoje vozil ob prečkanju nedavno zgrajenega mostu, ki povezuje rusko celino in ukrajinski polotok Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.

Francoska tiskovna agencija AFP poroča še o današnjem sporočilu ruskega ministrstva za obrambo, da se po opravljenih vojaških vajah v svoje stalne baze vračajo tudi »vlaki, ki prevažajo osebje in opremo, povezano s tankovskimi enotami zahodnega vojaškega okrožja«.

To okrožje zajema najzahodnejši del Rusije, vključno z Moskvo in vsemi območji, kjer Rusija meji na države EU. Na ministrstvu sicer niso navedli, kje so bile te sile razporejene, vendar naj bi jih sedaj z vlaki prepeljali približno 1000 kilometrov daleč, nazaj do njihovih garnizij.

Medtem pa Kijev in zahodni zavezniki v zvezi Nato tovrstne izjave in domnevno umikanje ruskih sil spremljajo z nezaupanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo dejal, da gre le za premikanje in ne umik, in da bistvenih sprememb ne vidijo.