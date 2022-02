V petek zjutraj bo sprva precej jasno, po nižinah bo možna megla. Čez dan bo predvsem na zahodu in v osrednjem delu Slovenije občasno več oblačnosti, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Popoldne se bo spet krepil jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 9 do 14, na vzhodu do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo oblačno, nekaj jasnine bo sprva le še na vzhodu. Zjutraj se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne okrepile. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1500 metrov, popoldne pa se bo pričela spuščati.

V nedeljo zjutraj bodo padavine povsod ponehale, čez dan se bo jasnilo.

Vremenska slika: Severno od Alp se razteza obsežna hladna fronta. Z zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi v višinah k nam doteka občasno bolj vlažen in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Več oblačnosti bo občasno v severni Italiji in ob severnem Jadranu, drugod bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.