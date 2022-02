Ekblad je v začetku podaljška prejel hitro podajo za protinapad, ki ga je uspešno tudi izkoristil za zmago v gosteh. »Odlična podaja ... Sicer nimam pojma, kaj je treba narediti v protinapadu, tako da sem skušal upočasniti in narediti 'finto', pa je plošček nekako našel pot v gol,« je o odločilnem zadetku dejal branilec.

Florida je pred tem izsilila podaljšek z zadetkom 49 sekund pred koncem zadnje tretjine, ko je odbiti plošček po strelu v mrežo potisnil Sam Reinhart. Domače moštvo je pred tem dvakrat vodilo: prvič je povedlo z 1:0 ob koncu prve tretjine z golom Teuva Teraivainena, v tretji pa je za 2:1 zadel Tony Deangelo.

Razpoložen je bil tudi vratar Caroline Frederik Andersen, ki je zbral 28 obramb, a to ni bilo dovolj za zmago. Hurikani so tako izgubili že četrtič na zadnjih petih tekmah in so po vročem startu nazadovali na peto mesto v ligi z 68 točkami. Po novi zmagi jih ima Florida na drugem mestu zdaj 71.

Boljši so le Colorado Avalanche s 74 točkami. Ti so v pretekli noči zabeležili novo zmago, ko so z 2:0 odpravili Vegas Golden Knights. Na dveh preostalih tekmah v ligi v noči na četrtek sta zmagi zabeležili kanadski moštvi: Calgary je z dvema goloma Eliasa Lindholma s 6:2 premagal Anaheim Ducks, pri zmagi Winnipega nad Minnesoto s 6:3 pa je Mark Scheifele zadel hat-trick in dodal podajo.