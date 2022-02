Detroit je sicer izgubil zadnjih osem tekem, na zadnjih 16 tekmah pa je zmagal zgolj dvakrat. Cade Cunningham je k redki zmagi dodal 20 točk, v zadnji minuti pa je prispeval tudi pomembno blokado za prvo zmago svoje ekipe po 30. januarju.

Prvi zvezdnik Bostona Jayson Tatum je sicer na tekmi, na kateri sta se ekipi kar 25-krat zamenjali v vodstvu, metal za zmago, a bil nenatančen. Za Boston, ki je igral brez Marcusa Smarta, ki okreva po zvinu desnega gležnja, je Jaylen Brown dosegel 31 točk, Tatum jih je dodal 22.

Tesno je na gostovanju zmagala tudi ekipa Denver Nuggets, ki je s 117:116 ugnala Golden State Warriors. Nikola Jokić je k zmagi prispeval 35 točk, 17 skokov in osem podaj.

V Madison Square Gardnu pa je bil zvezda večera novinec Brooklyn Nets Cam Thomas. Brooklyn je zaostal že za 28 točk, a se vrnil in na koncu s 111:106 premagal New York Knicks. Thomas je 16 od 21 točk dosegel v zadnji četrtini, 70,7 sekunde pred koncem pa je dosegel trojko, ki je njegovo ekipo popeljala do šestih točk prednosti.

»Vesel sem, da sem zadel, ker sem imel kar precej težav danes. Vesel sem, da se nam je izšlo,« je Thomas dejal po koncu. V prvih treh četrtinah je namreč zadel zgolj dvakrat v treh metih, v zadnjem delu igre pa je odigral ključno vlogo.

Seth Curry, ki je v zadnjem prestopnem roku prišel k Netsom, je dodal 20 točk. Julius Randle je za Knickse vpisal 31 točk in 10 skokov.

V Chicagu je DeMar DeRozan z 38 točkami popeljal Bulls do zmage s 125:118 proti Sacramento Kings, s čimer je podrl rekord, ki ga je postavila legenda NBA Wilt Chamberlain. DeRozan je postal prvi igralec v zgodovini lige, ki je dosegel 35 ali več točk ob vsaj 50-odstotni uspešnosti metov na sedmih zaporednih tekmah. Chamberlainu je to dvakrat uspelo na šestih zaporednih dvobojih, in sicer v sezonah 1960/61 in 1962/63.

Coby White je zadel šest trojk in skupaj prispeval 31 točk za Chicago. Nikola Vučević jih je za bike, ki so zmagali petič zapovrstjo in so na vrhu vzhodne konference prehiteli Miami Heat, dodal 21 in ujel še 10 skokov.

LeBron James je 15 od 33 točk zadel v zadnji četrtini in tako pomagal Los Angeles Lakers, da so po -12 ob vstopu v zadnjo četrtino na koncu vseeno premagali Utah Jazz s 106:101. Na drugi strani 37 točk Donovana Mitchlla ni bilo dovolj za preprečitev preobrata.

Atlanta Hawks pa so visoko s 130:109 premagali Orlando Magic. S klopi se je s 23 točkami izkazal Bogdan Bogdanović, medtem ko je Trae Young dodal točko manj.