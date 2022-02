V kombinacijskem slalomu so se povsem na novo razdelile karte na vrhu. Nosilke odličij niso presenečenje, gre za vrhunske vsestranske tekmovalke, ki pa v prvem delu preizkušnje, kombinacijskem smuku, niso bile povsem v ospredju. Gisinova je bila 12., njena rojakinja Holdenerjeva 11., Brignonejeva pa osma. V kombinacijskem slalomu pa so naredile ključno razliko ter osvojile odličja.

Še na drugih ZOI po vrsti je na vrhu ženske kombinacije Švicarka. Gisinova je ubranila olimpijski naslov v tej disciplini iz Pyeongchanga (2018) ter Švici na igrah na Kitajskem priborila še peto zlato v alpskem smučanju.

V boju za kolajne je bila tudi edina slovenska predstavnica Maruša Ferk Saioni, ki je vrhunsko odpeljala kombinacijski smuk, z zaostankom 65 stotink sekunde je bila šesta. To je bil celo njen drugi najboljši smuk na tekmah najvišje ravni v karieri. V slalomu, ki ga ne trenira, pa je zapravila boj za odličje. Že ob prihodu v cilj je pristala na četrtem mestu, nato pa izgubila še pet mest.

Deveto mesto je sicer njena najboljša olimpijska uvrstitev na šestnajstih nastopih na štirih zimskih olimpijskih igrah. Prvič se je na OI merila pred 12 leti v Vancouvru, v Sočiju pa je bila deseta v kombinaciji.

»Moj cilj je bil, da smučam najboljše. In na zadnji tekmi sem pokazala tisto svoje najboljše na smuku. Slalom je bil težek, tak pravi slalom. Nekaj časa sem že malce zunaj slaloma, tako da je bilo kar težko. Vseeno pa sem na koncu dosegla svoj najboljši olimpijski rezultat. Na nek način sem si to tudi želela. Tudi javno sem to izpostavila. Sicer pa deveto mesto v kombinaciji, lahko bi bilo tudi višje glede na smuk, ampak sama pri sebi sem vedela, da na taki slalomski progi je nekaj smučark, ki so boljše od mene in si to zaslužijo,« je v izjavi po koncu poudarila Ferk Saionijeva.

Kot je dejala, sta bila prva dva nastopa v specialnem smuku in superveleslalomu na ZOI v skladu s pričakovanji ter celotno sezono. »Pred mano so bile smučarke, ki so tudi v svetovnem pokalu pred mano in si to zaslužijo, saj so smučale bolje. Danes pa sem z njimi znova nastopila in jih nekaj premagala. Ne vem, zakaj, ampak na kombinacijskih smukih smučam bolje. Vesela sem, da sem se dokazala sama sebi ter da sem pokazala dobro vožnjo, da sem bila mirna s super linijo. Po smuku je bil rezultat lep, slalom pa je bil, kot sem omenila, pravi slalom, zahteven. Sem že izven forme, tako da je vse v skladu s pričakovanji,« je 33-letnica iz Blejske Dobrave še podoživela svoj zadnji olimpijski nastop.

Na startu smuka na progi Skala v Yanqingu je bilo sicer zgolj 26 tekmovalk, v finalu na slalomski progi Ledena reka jih je nastopilo 24, od tega jih devet ni prismučalo do cilja, med njimi tudi ameriška šampionka Mikaela Shiffrin, ki je ostala brez posamičnega olimpijskega odličja na Kitajskem.

Američanka je bila po smuku peta, v slalomu pa je na postavitvi svojega trenerja Mika Daya odstopila že po nekaj zavojih. Že pred tem je odstopila tudi v prvih vožnjah v obeh svojih paradnih disciplinah veleslalomu in slalomu, v katerem je s 47 zmagami v svetovnem pokalu, štirimi naslovi svetovne prvakinje, enim naslovom olimpijske prvakinje in šestimi malimi kristalnimi globusi najuspešnejša slalomistka vse časov.