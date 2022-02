Inter in Liverpool sta v obračun krenila silovito. Ritem igre je bil neizprosen, manj pa je bilo izrazitih priložnosti. Gostitelji so prvi resno zapretili, ko je turški nogometaš Hakan Calhanoglu iz težkega položaja presenetil vratarja angleškega moštva Allisona Beckerja, a mu je veselje preprečila prečka. Gostje so nato večino prvega polčasa narekovali ritem, a je bil slovenski vratar pri Interju Samir Handanović brez dela. V drugi polčas je nato precej bolje krenilo italijansko moštvo, ki je stopnjevalo pritisk in imelo kopico polpriložnosti, a so v zadnjih trenutkih ali naredili napako ali pa je posredovala Liverpoolova obramba. Posebej nevaren je bil v moštvu trenerja Simoneja Inzaghija Ivan Perišić, ki je na levem boku ves čas ustvarjal višek in pošiljal nevarne predložke v kazenski prostor. Ko se je zdelo, da gol Interja visi v zraku, pa so »pičili« rdeči. Po kotu se je odlično znašel Firmino, ki je v igro vstopil pred drugim polčasu, preskočil Alessandra Bastonija in matiral Handanovića. Vodstvo Liverpoola je očitno potrlo italijanskega prvaka, ki mu igra ni več stekla, zato je sledila kazen. V 83. minuti je po podaji z glavo Virgila Van Dijka z nekaj sreče zadel Mohamed Salah in svojemu moštvu pred povratnim obračunom priigral gromozansko prednost.

Na drugi tekmi je Salzburg že v 12. minuti zaradi poškodbe izgubil Noaha Okaforja, ki ga je zamenjal Chikwubuike Adamu. A devet minut kasneje je po protinapadu zadel ravno Adamu, ki je pri 20 letih dosegel svoj prvenec v ligi prvakov. Po izenačenem prvem polčasu je Bayern v drugem vse sile usmeril v izenačenje, prav zaradi tega pa puščal tudi prostor gostiteljem za protinapade in bi se skoraj znašel v še večjem zaostanku. Ko je že kazalo, da bo Salzburg pripravil prvovrstno presenečenje, so udarili Bavarci. Po dolgi podaji se je žoga naenkrat znašla pred Kingsleyjem Comanom, ki je izkoristil priložnost in poskrbel za remi.