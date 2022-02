Iz Kremlja so v torek sporočili, da je ruska vojska začela postopen umik z meje z Ukrajino. Včeraj zjutraj je bilo tako mogoče po televiziji videti vlake, natovorjene s tanki in topovi, med drugim tudi, kako po končanih manevrih prečkajo most, ki povezuje polotok Krim (ki ga je Rusija anektirala leta 2014) in rusko ozemlje. Nekateri zahodni komentatorji so v tem že videli prve znake, da Rusija zmanjšuje napetost v več mesecev trajajoči ukrajinski krizi. Tako so po vsem svetu v torek in sredo začele rasti vrednosti delnic na borzah, potem ko so v prejšnjih dneh padale.

Toda v Kijevu so nezaupljivi do poročil iz Moskve o delnem umiku vojske in čakajo dokaze, na sedežu Nata v Bruslju pa jim sploh ne verjamejo. »Zaenkrat nismo nikjer videli znakov, da bi prišlo do popuščanja napetosti. Nasprotno, zdi se, da Rusija samo še povečuje svojo vojaško prisotnost ob meji. Vidimo, da je povečala število vojakov in novi so na poti,« je pred začetkom dvodnevnega zasedanja obrambnih ministrov držav članic v Bruslju včeraj dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg in dodal, da lahko svoje trditve podkrepijo s satelitskimi posnetki.

Nove bojne skupine za srednjo in vzhodno Evropo Zaradi aktualnega dogajanja, ko je Rusija po ocenah Zahoda na meji z Ukrajino zbrala do 150.000 vojakov, zveza Nato pripravlja okrepitev svojega vzhodnega krila. Včeraj so vojaškim poveljnikom naročili pripravo načrtov za vzpostavitev novih bojnih skupin v srednji in vzhodni Evropi, ki bi jih lahko namestili v Bolgariji, Romuniji, na Madžarskem in Slovaškem. Pesimističen ostaja tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken: »Kar vidimo, ni umik pomembnega dela vojske. Še vedno vidimo na meji skoncentrirane sile, ki bi bile lahko udarna sila napada.« Dodal je: »Pripravljeni smo na diplomacijo in pripravljeni smo na vojaški napad… Predsednik Putin lahko pritisne na petelina danes, lahko jutri ali pa naslednji teden.« Rusija pa Zahod obtožuje, da zganja histerijo. Obrambno ministrstvo navaja, da se po končanju vojaških vaj v južnih in zahodnih vojaških okrožjih na meji z Ukrajino velike formacije vračajo v matične vojašnice. Ruski veleposlanik na Irskem je dejal, da bo to vzelo tri do štiri tedne. Moskva pa tudi sporoča, da je pripravljena na sankcije, s katerimi grozi Zahod, če bi napadla Ukrajino, in na preusmeritev izvoza energentov na druge trge. Glede sankcij proti ruskim bankam je finančni minister Anton Siluanov dejal, da bi bile »neprijetne«, da pa bi država zagotovila varnost vseh depozitov in finančnih transakcij.