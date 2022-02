Na tretjem terminalu letališča na Dunaju (Schwechat) je potnikom na voljo 16 kabin za delo, sprostitev ali nočitev. Poleg postelje in mize so kabine opremljene še z multimedijskim sistemom za poslušanje glasbe in ogled filmov ter z brezplačnim internetom. Potniki lahko nastavljajo tudi prezračevanje, osvetlitev in zatemnitev.

Potniki, ki dlje časa čakajo na let, lahko kabine rezervirajo prek spleta ali pa kar na virtualni recepciji letališča. Na ekranu na dotik skenirajo svoj potni list in covidno potrdilo ter vnesejo kreditno kartico. Najeti jih je mogoče za vso noč ali samo za nekaj ur. Ura najema stane devet evrov, cela noč pa od 48 evrov dalje. Kabine so opremljene tudi z avtomatskim prezračevalnim sistemom, ki zrak očisti virusov in bakterij, poleg tega prostor po vsakem obisku tudi očistijo in razkužijo.

Inovativne kabine je izdelalo italijansko zagonsko podjetje Zzzleepandgo, ki se je razvilo iz študijskega projekta. Podjetje načrtuje, izdeluje in upravlja visokotehnološke spalne kabine. Trenutno jih uporabljajo že na 16 letališčih v devetih državah. ea