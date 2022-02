Tik pred zimskimi počitnicami smo obiskali Opatijo, saj smo želeli preveriti, kaj biser Kvarnerskega zaliva ponuja v prihajajočih dneh. Medtem ko so valovi udarjali ob pečine tik pod nogami kipa Dekle z galebom, se nam je pogled usmeril proti zasneženim vrhom Risnjaka. Tisti trenutek, med srebanjem jutranje kave na sončni terasi hotela Milenij, je padla odločitev – gremo smučat.

S smučišča se odpira pogled na Kvarner

Dobrih štirideset minut vožnje iz Opatije in le nekaj več kot 20 kilometrov nad Reko se domačini lahko pohvalijo z manjšim družinskim smučiščem z vso potrebno infrastrukturo, ki jo imajo vsi večji smučarski centri. Kot pove zgovorni prodajalec smučarskih vozovnic, ki ne skriva navdušenja nad našo željo preveriti lokalno smučišče, se smučarski rekreacijski center Platak glede prog nikakor ne more kosati z našimi večjimi smučišči. »Ima pa nekaj, česar nima nobeno vaše smučišče – pogled na Kvarnerski zaliv, vse do Krka in naprej na Cres,« pove. Na naše opozorilo, da imamo kljub vsemu Slovenci s Kanina pogled na morje, zamahne z roko: »Ne tako blizu kot mi.«

Res! Pogled z vrha smučišča, kamor pripelje sedežnica z začetka 80. let prejšnjega stoletja (menda naj bi prišla kar iz Sarajeva), v naslednji sezoni jo bo nadomestila že nova, veliko hitrejša štirisedežnica, vzame dih. Če nič drugega, se je že zaradi tega pogleda splačalo preveriti smučišče. Smučišče, ki leži med 1100 in 1363 metri nad morjem, je po težavnostni stopnji primerno za začetnike, sedem kilometrov prog je dovolj širokih tudi za uživanje v daljših zavojih. Glede snega pa – kot iskreno pove Marino Smeraldo, vodja SRC Platak, se domačini radi pošalijo: »Imaš smuči za smučati in druge za na Platak.« Šalo na svoj račun utemelji z dejstvom, da je Platak kamnito pogorje, zato potrebujejo za pripravo smučarskih prog pol metra snega, samo da pokrijejo kamne in skale. »Dodatnega pol metra nato potrebujemo, da pripravimo smučišče. Vsake snežinke, ki jo doda še narava, smo veseli,« pove in razkrije podatek, da imajo zato 14 snežnih topov, od tega tri statične, druge premikajo ob progah po potrebi. Časov, ko so Rečani smučali do sredine aprila, se sogovornik ne spominja, kljub vsemu pa verjame, da bodo smučišče zaprli šele v začetku marca.

Če niste pomislili, da bi v Opatijo vzeli s seboj smučarsko opremo, jo lahko dobite tudi na Platku. »Izposojamo tudi sani, saj smo del proge ogradili in namenili sankačem,« je povedal Smeraldo in omenil, da je pred prihodom na Platak vseeno dobro preveriti trenutne vremenske razmere. Zaradi bližine morja na eni in gorske verige na drugi strani se zelo hitro naredi megla, ki se lahko v nekaj urah spusti v dolino ali pa ostane ves dan.