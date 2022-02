V iskanju vedno novih idej za nedeljski izlet smo se tokrat odpravili do Završnice, doline v objemu mogočnih Karavank, ki je tisti, ki ne prihajajo iz gorenjske regije, ne poznajo. Obiskovalca kraj, poznan predvsem po istoimenskem jezeru, rekreacijskem parku ter izhodiščnih točkah za obisk hribov, prijetno preseneti že na parkirišču ob jezeru. Tu se namreč odpre lep razgled proti goram, na zahodu proti Julijskim Alpam, kjer se ob lepem vremenu vidi vse do Triglava in nekaj okoliških gora. Med najbolj impozantnimi je zagotovo Stol, ki kot na dlani vabi, da se povzpnete nanj.

Sicer dolino Završnica oblikuje istoimenski potok, ki ima dva izvira na Zelenici pod Stolom in se vije izpod Srednjega vrha do Most, kjer se izliva v Savo Dolinko. Številni potoki, ki se prek strmih skalnih pečin stekajo v Završnico, ustvarjajo manjše slapove, ki so vsekakor vredni pozornosti. Prvi slap, ki so mu hudomušni domačini nadeli ime Hudič babo pere, je od parkirišča po označeni poti oddaljen le dobrih 20 minut hoje. Kot velja za vse manjše slapove, si je tudi tega primerno ogledati po deževnem dnevu. Obisk slapa bo zagotovo navdušil vse spletne vplivneže, saj je možno priti neposredno pod slap in tam narediti zavidanja vredno fotografijo. Če boste dan posvetili slapovom. morda izberite nekoliko večjega, 35 metrov visok slap pod Kurico, do katerega boste potrebovali dobre pol ure zmerne hoje.

Družinam in sprehajalcem ustreza že dobre pol ure dolg sprehod okoli jezera, ki je v tem času na nekaterih delih še poledenelo. Jezero, kjer se sicer ni dovoljeno kopati, je razgibane oblike z urejenimi brežinami, ki s klopcami ponujajo prijetno atmosfero, če želite, tudi za meditiranje in umirjanje misli po napornem tednu. Če pa vam bo družbo delal pasji prijatelj, bo ta zagotovo neizmerno užival v čofotanju v jezeru, saj je dostop do vode omogočen praktično povsod.

Obisk Titove vasi ali Turške jame

Še ena zanimivost je v Završnici, ki je primerna tudi za manjše otroke in jo lahko popestrite s čudovito zgodbo iz pretekle zgodovine. Gre za Titovo vas, ki jo je bilo med drugo svetovno vojno praktično nemogoče najti, zato so pod Smokuškim vrhom postavili skrivni partizanski tabor. Imeli so svoj časopis, pevski zbor, mesarijo in vse, kar je v času vojne zaznamovalo vsakdan. Pot do Titove vasi vodi po grapi manjšega potoka prek mostičkov in brvi skozi gozd, ki ob poznavanju vseh krutih dejstev tistega časa ustvari prav poseben občutek. Danes je Titova vas lepo urejena, pred kratkim tudi obnovljen partizanski tabor na višini 855 metrov pa bo zagotovo nepozabna izkušnja za otroke.

Potem je tukaj Turška jama. Označena pot, ki vodi po ozki, precej strmi gozdni poti, hoda približno 40 minut, morda le ni najbolj primerna za majhne otroke. Zgodovina pove, da so se v Turški jami med turškimi vpadi skrivali otroci in ženske. Ljubitelji zgodovine in tisti s kančkom boljše telesne pripravljenosti pa se lahko povzpnejo na 1046 metrov visok hrib Ajdna na južnem pobočju Stola. Gre za eno najbolj znamenitih poznoantičnih arheoloških najdišč pri nas, samo najdišče pa je zavarovano s streho in na ogled obiskovalcem. Do Ajdne boste hodili približno 1 uro in 20 minut, razgled na vrhu pa je zares fantastičen.