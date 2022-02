Oblikovala sta izviren koncept družinskega turizma in ga ukrojila po meri slovenske duše. Kot je povedal Uroš Grilc, sta leta 2017 odprla prvo doživetje, Pot pastirskih škratov na Krvavcu, naslednje leto sta sledila Polhov doživljajski park v Polhovem Gradcu in Pot močvirskih škratov na Mali plac na Ljubljanskem barju.

Do zdaj smo odprli sedem pravljičnih poti na Pravljično-doživljajski transverzali po Sloveniji, v katerih družine na poseben način spoznavajo naravno in kulturno dediščino posameznih lokalnih okolij, pri tem razgibajo domišljijo in ustvarjalnost ter se tudi zabavajo. Tako smo ustvarili doživetja, ki niso namenjena le otrokom, ampak vsej družini, hkrati pa v slovenske kraje, tudi manjše, uvajamo družinski turizem.

Seveda, Kras je sam po sebi škratja pokrajina. Pri navdihu za zgodbe in potem tudi pri oblikovanju dramaturgije posameznih doživetij je za naju z Nino ključnega pomena, da res globoko in v vse pore začutiva dušo tistega okolja, kamor se z zgodbo umeščamo. Kras nama je bil vedno ljub in poseben. Tako je prišel navdih za zgodbo čisto spontano na enem od pohajkovanj po kraški planoti, ki je bil začinjen s konkretno močno burjo. Burja tako močno zaznamuje življenje na Krasu, hkrati pa nosi v sebi tisto prvinsko naravno moč in nebrzdanost, neobvladljivost, da je po tem pravzaprav enaka škratom in njihovi povezanost s prvinskimi silami narave. Tako se je rodila škratica Burja, kmalu zatem je prišel škrat Kamen, za pisane barve pa je poskrbel škrat Ruj. Ko sva slikanico Škratje s Krasa ustvarjala z vrhunskim ilustratorjem Zvonkom Čohom, je zgodba dobila končno podobo in ujela vsaj delček slikovitosti Krasa.

Škratji Kras je primeren tako za predšolske otroke kot otroke prve triade osnovne šole. Tudi zato, ker je velik poudarek te dogodivščine umetniško ustvarjanje, saj je bil Kras od nekdaj navdih za umetnost, otroke pa na poti skozi to pokrajino spodbujamo k odkrivanju tega navdiha pri njih samih. Pot je nezahtevna, dolga približno tri kilometre, poteka pa skozi čudovito pokrajino med Štanjelom in Kobjeglavo. Na poti obiskovalci spoznajo vse ključne značilnosti kraškega sveta, saj je tu pravi Kras v malem. Seveda odkrijejo tudi vse tri kraške škrate, zberejo skrivne pečate, se naučijo škratorunske abecede, spoznajo kraškega ovčarja in še in še.

Vse naše poti so narejene na način, da so primerne za samostojne obiske in so odprte vse dni v tednu, saj je s knjižico, svinčnikom in barvicami ali čarovniško palico v Krškočari zagotovljen strukturiran obisk in so obiskovalcem na voljo vsa doživetja. Na poti jih čakajo doživljajske točke, kjer bodo Kras zavohali, otipali, ustvarili glasbo kamna, se prepustili umetniškemu navdihu in občudovali kraški travnik. Seveda prav vsakega obiskovalca na koncu poti čaka krasna nagrada. Dodana vrednost vsake poti pa so vodeni sprehodi, ki jih izvajamo enkrat na mesec, včasih tudi večkrat, denimo v času šolskih počitnic. Tako se bomo, kot ste že omenili, 20. in 27. februarja podali na Škratji Kras ob 11. uri v družbi izkušene interpretativne vodnice Kaje iz lokalnega okolja, tako da bo doživetje še bolj bogato z zgodbami.

Škratji Kras ima začetek ob parkirišču pri pošti v Štanjelu, za doživetje vsak otrok potrebuje Krasno beležko, ki je tako kot tudi slikanica Škratje s Krasa na voljo v baru Zoro. Škratolovske dogodivščine otroke uvajajo v svet pohodništva, zato imamo malico s seboj, na polovici poti bo čas zanjo, seveda pa bo tudi po koncu dogodivščine veliko priložnosti za raziskovanje čudovitega starodavnega Štanjela, ki skriva sto in en skrivnostni kotiček. Prav kmalu bodo obiskovalci lahko obiskali tudi Muzej grad Štanjel, kjer bodo še na drugačen, izkustveni način spoznavali naravo Krasa.