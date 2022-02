Derbiji Ljubljanske kotline so običajno spektakularne tekme, na katerih se tudi iskri, saj so zaradi rivalstva s prestolnico posebej za Domžalčane ene izmed tekem leta. Trener Domžal Dejan Djuranović med pripravami ni imel težav z uigravanjem novincev, saj pozimi v klub niso pripeljali niti enega igralca, a začetek je bil pod pričakovanji, saj so doma le remizirali s Taborom. Največja težava v tekmi s Kraševci je bila neučinkovitost. Domžalčani si spodrsljajev ne smejo več privoščiti, sicer se bodo hitro znašli v boju za obstanek. Danes se bodo Olimpije (na fotografiji je Nik Kapun) lotili s taktiko, s kakršno so Ljubljančani premagali Maribor, torej s potrpežljivostjo v čakanju na napako tekmeca in veliko agresivnostjo v dvobojih.

Olimpija je po minimalnih zmagah na derbijih z Muro in Mariborom samozavestna in povsem prevetrena. Z dvema okrepitvama zadnji dan prestopnega roka se je število novincev povečalo na deset, od tega so le trije iz »slovenske kvote« (Matko, Prelec, Krefl), ki je obsojena na gretje klopi. Števec odhodov se je ustavil pri številki 14. Zadnji je Ljubljano zapustil izkušeni defenzivni vezist in v preteklosti nezamenljivi člen prve enajsterice Tomislav Tomić, ki je odšel na posojo v Celje, kamor je sicer prišlo kar 11 novih nogometašev, kar je slovenski zimski rekord. Ljubljančani imajo trdno obrambo, v napadu pa prav toliko kakovosti, da zmagujejo z 1:0 z goli z enajstmetrovk in prekinitev. Pravi strup za Domžale je Mustafa Nukić, saj jim je v letošnji sezoni zabil že tri gole od štirih na dveh tekmah. Odločala bo tudi fizična pripravljenost, saj bo to za Olimpijo že tretji derbi v zadnjih osmih dneh.