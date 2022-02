Na nedeljskih predčasnih volitvah lokalnega parlamenta v Kastilji in Leonu je največ glasov zbrala Ljudska stranka (PP), ki vlada v tej avtonomni skupnosti od leta 1987. Prejela je 31,4 odstotka glasov in s tem 31 od 81 poslanskih sedežev oziroma dva več kot na volitvah leta 2019. Za osvojitev absolutne večine bi morala osvojiti 41 sedežev, kar je bil njen cilj oziroma razlog za sklic predčasnih volitev.

Prav zato je decembra lani Alfonso Fernandez Manueco, generalni sekretar stranke PP v Kastilji in Leonu ter predsednik te avtonomne skupnosti, razpustil parlament. Z novimi volitvami si je stranka PP hotela zagotoviti samostojno vodenje regionalne vlade in se otresti zmerno desne stranke Ciudadanos, s katero je bila v koaliciji od leta 2019 in naj bi ovirala uresničevanje političnih načrtov PP.

K odločitvi za sklic predčasnih volitev so pripomogle tudi lanske javnomnenjske raziskave, ki so napovedovale stranki PP osvojitev absolutne večine. K takšnemu koraku je spodbujal tudi predsednik stranke na državni ravni Pablo Casado, ki je začutil priložnost, da z absolutno zmago na regionalni ravni utrdi svoj majavi položaj na čelu PP, ter je že koval strategijo za zmago na prihodnjih španskih parlamentarnih volitvah, predvidoma konec leta 2023. Načrt se je izjalovil, ker izsledki anket očitno niso bili natančni, načrti pa prenagljeni.

VOX gor, Cuidadanos dol Dosedanja partnerska koalicijska stranka Ciudadanos pa je v nedeljo doživela pravcato politično katastrofo, saj je dobila zgolj enega poslanca v regionalnem parlamentu, prej pa jih je imela 12. Glavno korist od predčasnih volitev ima tako neofašistična profrankistična stranka VOX, ki je prej imela enega poslanca, zdaj je osvojila 13 poslanskih sedežev. Ob takšnem rezultatu za desni pol vodja PP Manueco nima veliko izbire. Stranka VOX ni pripravljena igrati vloge zunanjega podpornika vlade, temveč zahteva svoje resorje. Predsednik VOX Santiago Abascal je pomenljivo izjavil, da vidi v regionalnem vodji te stranke Juanu Garcia-Gallardu obraz podpredsednika te avtonomne skupnosti. A Manueco si v vladi stranke VOX ne želi, kot je nakazal v včerajšnji izjavi, da so »naša načela naši pogoji« in da se ne bo pogajal o nekaterih temah, ki jih odpira VOX, kot so evropske integracije, status avtonomnih skupnosti, cepljenje in evropska kmetijska politika. Stranki VOX je tudi sporočil: »Če kdo misli, da bo naša stranka naredila korak nazaj glede obrambe družbene enakopravnosti, zaposlitvenih možnosti ter enakosti med moškimi in ženskami, se moti.«

Malo možnosti za veliko koalicijo Čeprav vodja PP na državni ravni Casado posnema skrajno retoriko VOX, je za več političnih baronov PP koalicija s skrajneži nesprejemljiva. Posredno pa so bile te izjave namenjene tudi regionalni izpostavi Socialistične delavske stranke (PSOE), ki pomeni za Manueca edino možno alternativo, če noče pristati v objemu skrajnežev ali sklicati novih volitev. Stranka PSOE je zbrala 30,1 odstotka glasov in dobila 28 sedežev v parlamentu, to je sedem manj kot leta 2019, ko je imela s 35 poslanci relativno večino. Po analizah so socialisti največ glasov izgubili na račun malih sorodnih strank. Kastilja in Leon je največja regija Španije, ki jo je močno prizadel demografski proces praznjenja podeželja, kar te manjše lokalne stranke poskušajo ustaviti. Generalni sekretar socialistov v regiji Luis Tudanca pa ne kaže pripravljenosti, da bi »od zunaj« oziroma z vzdržanimi glasovi v parlamentu podprl Manuecovo ponovno izvolitev za predsednika regije. Razlike med PP in PSOE so na lokalni in državni ravni namreč prevelike. Poleg tega imata Manueco in njegova pretekla vladna ekipa opraviti s pravosodjem zaradi korupcije.