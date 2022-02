Zadeve imajo v rokah odvetniki in razlage incidenta letijo na vse strani, tako kot medsebojne obtožbe. Doslej so bile vložene že štiri tožbe, ta v Novi Mehiki pa je prva, ki zadeva neposredno ubito snemalko.

Baldwin je imel med pripravo na snemanje prizora 21. oktobra lani v roki pištolo, s katero je nameril proti Hutchinsovi in iz katere je priletela krogla, ki jo je ubila ter ranila režiserja Joela Souzo.

V pogovoru za televizijo ABC je Baldwin zagotovil, da mu je snemalka povedala, naj nameri proti njej, hkrati pa trdi, da na sprožilec ni nikoli pritisnil. Ta izjava je pri odvetnikih vdovca in sina pokojne naletela na posmeh.

Baldwinov odvetnik Aaron Dyer je tožbo zavrnil kot neutemeljeno, ker se je igralec zanašal na dva profesionalca, ki sta skrbela za orožje. Dejal je, da igralci pač ne morejo preverjati opreme.

Tožba v imenu vdovca Matthewa Hutchinsa in 9-letnega sina Androsa navaja, da bi moral najprej pomočnik režiserja David Hallas preveriti, ali v pištoli ni morda pravega naboja, to pa bi moral potem storiti še Baldwin.

Tožba navaja, da na snemanju ni bilo nobene potrebe za pravo orožje in prave naboje. Trdi tudi, da je imela producentka Katherine Walters posmehljiv odnos do varnosti. Na sporočilo snemalca Lana Luperja, da so imeli že tri primere, v katerih se je pištola sprožila po nesreči, odgovorila, da je to imenitno.

Tožniki trdijo, da bi se moral Baldwin bolj izuriti za ravnanje s pištolo, njegova lahkomiselnost pa je povzročila smrt. Poleg Baldwina tožijo še Hallsa, Watlersovo ter strokovnjakinjo za orožje in strelivo Hannah Guttierez Reed ter dobavitelja streliva Setha Kenneyja.

Še vedno ni jasno, ali bo vložena kakšna kazenska ovadba, saj gre za slavne osebnosti Hollywooda in temu primerno glasne in sposobne odvetnike. Tožilci se nočejo osramotiti in želijo imeti v rokah trden primer proti komurkoli bo vložena morebitna obtožnica.