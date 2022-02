Če ste navdušeni nad moderno tehnologijo, je prav naša šola vaša prava izbira. »Kakovostne strokovne učilnice, visoko usposobljeni učitelji in vrhunska oprema so naše vodilo pri izvajanju pouka,« je povedal ravnatelj Aljaž Rogelj.

Digitalna šola

Pomočnica ravnatelja Lijana Medič Jermančič je dodala, da pri dijakih cenimo in spodbujamo inovativnost, kreativnost in željo po usvajanju tehničnih vsebin.

Kako zelo sta pomembni digitalizacija in tehnika, smo vsi dodobra spoznali, ko je svet obkrožil covid-19, zaradi katerega se je vse več procesov začelo izvajati na daljavo. »Na Srednji tehniški šoli smo se zelo hitro prilagodili nastali situaciji in celoten pouk preselili v virtualno okolje. To nam je lahko uspelo zaradi odlične digitalne pismenosti tako učiteljev kot tudi dijakov,« je pojasnil pomočnik ravnatelja Gašper Strniša.

»Na naši šoli smo še posebej ponosni na priznanje digitalna šola, ki smo ga prejeli med prvimi v Evropi. Priznanje je bilo podeljeno za spodbujanje in prepoznavanje inovacij, sodelovanja in razvoja spretnosti v digitalni tehnologiji,« je povedala koordinatorica projekta Klavdija Stropnik.