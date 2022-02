Letala prihajajo!

Največji še živeči slovenski infektolog in zlasti epidemiolog Janez Janša, ki si sicer čas krajša tudi z občasnim opravljanjem vloge predsednika vlade, je na družbenem omrežju twitter, kjer preživi največ svojega časa, včeraj zapisal, da bo »v prihodnjih dneh in tednih skladno z izboljšano epidemiološko situacijo in predlogom predstavnikov zdravstva odpravljena ali zrahljana večina omejevalnih ukrepov«. In dodal, da so tisti, ki so se cepili proti covidu, omogočili to vračanje v normalnost.