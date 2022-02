Nepreslišano: prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, strokovnjakinja za turizem

Prvo polovico turističnega leta 2022 v Sloveniji bodo še vedno zaznamovali doslej neporabljeni turistični boni, nato si bomo morali naliti čistega vina in turistično povpraševanje bo ponovno odvisno od tujih gostov. Globalne napovedi za leto 2022 so nekoliko boljše kot za prejšnje leto, vendar še vedno daleč od tistega, kar smo bili vajeni v predkoronskih časih. Dobra novica je, da so se prihranki Evropejcev v času pandemije povečali, vemo pa, da jih del običajno namenijo počitnicam. Prav tako je pričakovati, da bo večina Evropejcev ta denar porabila na potovanjih v okviru meja stare celine, saj bo daljših potovanj manj. Turisti se bodo za dopust odločali v zadnjem hipu, zato bosta tako sezonskost kot tudi »preturizem«, to je preobremenjenost s turizmom v času visoke sezone, veliki. Največji izziv bo zapolniti zmogljivosti pred glavno sezono in po njej.