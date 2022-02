Na evropskem košarkarskem parketu je čas za zaključek pokalnih tekmovanj. Slovenski bo že tretje leto zapored potekal na Kodeljevem, kjer bodo pot do končne zmage iskali Cedevita Olimpija, Krka, Helios in Rogaška. V današnjem prvem polfinalu se bosta pomerila predstavnika 2. lige ABA Helios in Rogaška, v drugem pa predstavnika lige ABA Cedevita Olimpija in Krka. Lovoriko branijo Novomeščani, ki so lani v finalu ugnali Šentjur.

Letošnja sezona Heliosa je po okusu njihovih navijačev. Moštvo trenerja Dejana Jakare je v 2. ligi ABA izredno blizu uvrstitvi v končnico, v državnem prvenstvu pa se s Krko bori za prvo mesto po prvem delu tekmovanja. Domžalčani predvsem po odličnem nastopu na turnirju druge lige jadranskega tekmovanja, ko so v Banjaluki zaporedoma porazili Borac, Zlatibor in Mladost, prekipevajo od samozavesti in odkrito napovedujejo napad na finale. »Glede na rezultate v letošnji sezoni smo proti Rogaški v vlogi favorita in od nje ne bežimo. Cilj je, da tudi v petek stopimo na parket dvorane na Kodeljevem,« je odločen Dejan Jakara .

Olimpija – Krka (danes ob 20.30)

Tretji zaporedni zaključni pokalni turnir na Kodeljevem, tretji zaporedni polfinalni spopad med Olimpijo in Krko. Če gre soditi po zadnjih dveh, se nam obeta pravi triler. Pred dvema letoma je zmagovalca odločil neverjetni met Eda Murića za tri ob zvoku sirene, lani pa so Novomeščani v prvem polčasu že vodili za 19, nato manj kot dve minuti pred koncem zaostajali za osem, ob zvoku sirene pa je zmagovalca odločil Krkin kapetan Luka Lapornik. »Želim si, da bi bilo tudi to pot podobno napeto,« pravi Luka Lapornik, medtem ko kapetan Olimpije Jaka Blažič meni ravno nasprotno. »Upam na bolj klasičen potek, brez prevelike drame.« Jasno, Ljubljančani so pred obračunom v vlogi favorita, zato takšna pogleda obeh kapetanov ne čudita. Olimpija je dobila vse tri letošnje obračune (superpokalnega in oba v ligi ABA) in je v zadnjem obdobju našla pravo formo, saj je v evropskem pokalu in ligi ABA nanizala štiri zaporedne zmage. Prav obratno je pri Novomeščanih, ki bodo po kar dvanajstih zaporednih porazih v jadranskem tekmovanju bili bitko za obstanek s Splitom.

Olimpijina zadnja pokalna lovorika ima že kar dolgo brado. Osvojili so jo v sezoni 2016/17, ko je bil trener še Gašper Okorn. Želja po zmagi je tako zelo močna. »Na zaključnem pokalnem turnirju se ti hitro zgodi spodrsljaj, saj so tekme na eno zmago nepredvidljive. Čaka nas zahteven tekmec, Krka ima kakovostno zasedbo in trenerja, na Kodeljevo pa zagotovo ne bodo prišli z belo zastavo. Mi smo pred polfinalom samozavestni, saj smo v dobri formi, hkrati pa želimo po dolgem času pokalno lovoriko pospraviti v stožensko vitrino,« je jasen trener Olimpije Jurica Golemac. Njegov nasprotnik na klopi Krke Dalibor Damjanović zmajem ne priznava vloge favorita, saj pravi, da favoritov v pokalu enostavno ni. »Naša ideja je enaka lanski, ko smo v polfinalu izločili Olimpijo in po dolgem času osvojili pokal. Kot branilci naslova imamo na hrbtih tarčo. Igramo eno tekmo, v kateri lahko odloča en koš, en skok ali ena asistenca. Upam, da moji igralci na igrišču dajo svoj maksimum. Če želiš osvojiti pokal, moraš zmagati še dve tekmi. Želimo si uvrstitve v finale in s tem možnost branjenja naslova.«