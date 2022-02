Strokovna gimnazija je namenjena fantom in dekletom, ki imajo radi naravoslovje ter jih zanimajo tehnična področja in moderne tehnologije.

Glave skupaj

Dijaki tehniške gimnazije so zelo inovativni in jih veliko že inženirsko razmišlja, snuje, sestavlja ter preizkuša svoje inovacije, zato na šoli že drugo leto deluje skupina 17 inovativnih dijakov vseh letnikov pod imenom Glave skupaj. Člani skupine so vedoželjni, inovativni, imajo različne hobije, interese in talente in tako je delovanje skupine zelo živahno, saj so dijaki polni zanimivih idej in humorja, pri iskanju rešitev pa med seboj sodelujejo, si pomagajo in se dopolnjujejo. Skupina Glave skupaj tako sodeluje pri različnih projektih in organizaciji dogodkov, kot so Inženirke in inženirji bomo! in informativni dnevi. Dijakom je sodelovanje v skupini v veliko veselje in izziv. Ob tem poleg svojih talentov in inovativnosti razvijajo tudi podjetnost in spretnosti, kot so timsko delo, sodelovanje, komunikacija, nastopanje, predstavljanje svojih idej in izdelkov, kar jim bo vsekakor koristilo tudi na njihovi nadaljnji študijski in profesionalni poti.