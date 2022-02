Na naših šolah ponujamo izobraževanje za petindvajset različnih poklicev. Nismo brez razloga izbrali slogan »Izobražujemo za poklice prihodnosti«, saj so naši maturanti in diplomanti iskani in hitro zaposljivi. Velik del naših izobraževalnih programov pa spada v skupino deficitarnih poklicev, ki jih država Slovenija podpira z dodatnimi štipendijami za deficitarne poklice.

Enostavna menjava programa Naša posebnost je tudi to, da za večino izobraževalnih smeri ponujamo izobraževanje po celotni vertikali srednješolskega in višješolskega izobraževanja, to pomeni na vseh ravneh od triletnega poklicnega prek štiriletnega tehničnega in naprej še višješolskega programa. Za vse programe omogočamo tudi izredne oblike izobraževanja oziroma izobraževanje ob delu. Za naše dijake je pomembno tudi to, da omogočamo dokaj enostavno zamenjavo programa oziroma smeri znotraj šol Šolskega centra Kranj. Znani smo tudi po mednarodnem sodelovanju, saj našim dijakom in študentom ponujamo izobraževanje in prakso na izmenjavah v tujini. Cilj mobilnosti je izboljšati znanje na strokovnem področju, izboljšati jezikovno usposobljenost ter občutek razumevanja evropskega vidika in pridobivanje drugih ključnih kompetenc. Prav tako zaposlenim, dijakom in študentom omogočamo sodelovanje pri različnih nacionalnih in mednarodnih projektih.

Spodbujanje inovativnega učnega okolja V vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Vsi zaposleni si prizadevajo, da bi delovali v duhu uporabniku prijazne izobraževalne ustanove. Zavod ima sklenjene dogovore z več sto podjetji in organizacijami, kjer dijaki in študenti lahko opravljajo praktično usposabljanje. Aktivno spodbujamo inovativno učno okolje in sodobne izobraževane pristope, ki do največje mere izkoriščajo sodobno opremo, ki jo imamo v našem šolskem centru. Pri dijakih in študentih spodbujamo samoiniciativnost, podjetnost in kreativnost. Zato smo že pred leti uredili prostor, v katerem so dijakom in študentom na voljo sodobna računalniška oprema, naprave za hitro izdelavo elektronskih vezij, 3D-tiskalniki, mobilni roboti, merilna oprema in vrsta drugih pripomočkov. V tem prostoru lahko dijaki in študenti samostojno udejanjajo lastne zamisli.

Pozornost razvoju osebnosti Pozornost namenjamo celovitemu razvoju osebnosti. Zato med našimi uporabniki promoviramo tudi umetnost. V naših prostorih prirejamo redne fotografske razstave priznanih fotografov. V sodelovanju z Galerijo Prešernovih nagrajencev razstavljamo tudi likovna dela priznanih slovenskih umetnikov. Za promocijo strokovnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja smo skupaj s Cirilom Horjakom izdelali komplet igralnih kart – Iskrive karte, na katerih so upodobljeni iskrivi Slovenci in Slovenke. Prav vsak od njih je v svojem obdobju pustil pomemben pečat in prispeval k razvoju znanosti in umetnosti na našem področju, pa tudi širše. Zato je prav, da smo nanje ponosni in so nam za zgled.