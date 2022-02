Dijaki, ki se izobražujejo štiri leta, pridobijo z opravljeno poklicno maturo poklic ekonomski ali gradbeni tehnik oziroma tehnica. Ob izbiri triletnega šolanja pa dijaki z opravljenim zaključnim izpitom pridobijo naslednje poklice: administrator, trgovec-prodajalec, frizer, pečar-polagalec keramičnih oblog, slikopleskar-črkoslikar, tesar in zidar. Poklic pomočnik pri tehnologiji gradnje dobijo dijaki po dvoletnem šolanju in opravljenem zaključnem izpitu.

Prednost šole je tudi prehodnost

Ena od pomembnih prednosti naše šole je prehodnost med štiri- in triletnimi programi ter nadaljevanje izobraževanja na poklicno-tehniški ravni po opravljenem triletnem poklicnem izobraževanju. Dijaki s poklicem administrator in trgovec lahko še dve leti nadaljujejo šolanje v programu ekonomski tehnik in postanejo po opravljeni poklicni maturi ekonomski tehniki oziroma tehnice. Tudi dijaki triletnih gradbenih programov (pečar-polagalec keramičnih oblog, slikopleskar-črkoslikar, zidar in tesar) imajo možnost nadaljevanja šolanja v programu gradbeni tehnik in po opravljeni poklicni maturi postanejo gradbeni tehniki oziroma tehnice. Novost v šolskem letu 2022/2023 je program frizerski tehnik, v katerega se bodo lahko vpisovali dijaki, ki so že pridobili poklic frizer. Po dvoletnem šolanju na poklicno-tehniški ravni bodo po opravljeni poklicni maturi postali frizerski tehniki. Višja poklicna izobrazba jim bo vsekakor pomagala razširiti zaposlitvene možnosti.