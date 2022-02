Bolj ko se bližajo volitve, pogostejši so teatralni nastopi ministrov, polnih samohvale, kaj vse so naredili. So, v glavnem za svoje, najbolj ranljivim pa mečejo drobtinice in pesek v oči, da jih ne bi spregledali. Recimo energetski zakon: z energetsko revščino se soočamo se že od jeseni, vlada pa šele zdaj vlaga predlog zakona, ko je že skoraj konec kurilne sezone. Je tako nesposobna ali, bolj verjetno, zlorablja še stiske ljudi za predvolilne namene? Tik pred volitvami bo nekaterim, ne vsem, ki bi bili pomoči potrebni, razdelila po 150 evrov. Enako kot prej v »protikoronskih paketih« neselektivno troši naš denar. Namenila ga je tudi ljudem, ki jih energetska kriza sploh ni prizadela. Med njimi so štirje ministri.

Ali pa zakon o dohodnini: vladajoči, če le morejo, se zlažejo in očitajo opoziciji (KUL), da državljanom ne privošči višjih plač. V resnici opozicijski poslanci ne soglašajo s takim vladnim zakonom, ki bi še bolj razslojeval našo družbo, da bi bogati postali še bogatejši, revni pa bi dobili po nekaj evrov. Podprli bi pravičnejšo rešitev.

Čeprav so volitve že blizu, lahko naredijo še ogromno škode, tudi nepopravljive. Mudi se jim razprodajati, še hitro pridobiti zaželeno in nagraditi svoje vdane kadre. Veliko je bilo govora o sporni prodaji naših prestižnih hotelov Madžarom kot plačilo Janševih dolgov Orbanu. Čeprav je Počivalšek v Tarči ves zaripel zatrjeval, da bo prodajo poskusil preprečiti, mu ničesar ne verjamem.

SDS ima svoje zasebne fakultete, ki jih finančno bogato zalaga z javnim denarjem, Tonin z NSi, da ne bi zaostajal, pa vztraja, da bi z dopolnitvijo zakona o šolstvu po skrajšanem postopku prišel do svoje vojaške akademije. Desnica očitno hoče zavod, kjer bi se mladi izobraževali po njihovi meri, pridobili samo ozko usmerjeno vojaško znanje, »obogateno« z lažnim nacionalističnim domoljubjem, ki bi jim ga vcepljali njihovi podporniki. »Nedemokrati« so na kolegiju predsednika DZ tak postopek pričakovano izglasovali. Že ves čas si prizadevajo, da bi o vsem odločali sami, brez razprav in soglasja stroke, ki ustanovitvi take zasebne akademije nasprotuje. Presenetljivo ji nasprotuje tudi šolsko ministrstvo. Se mora Počivalšek z ministrico pred volitvami malo oddaljiti od Janše?

Desnica z domobranci in RKC hoče z vso silo naprej, da bi v novem mandatu opravila še preostale »malenkosti«: privatizirali zdravstvo, šolstvo ter vse drugo, kar je še možno, uvedli verouk v šole, prepovedali splav…, do dokončnega totalitarizma. Podlo predvolilno kampanjo je že začela. Nastopa v vlogi »dobrotnice« in večne žrtve (slednje je hotela še potencirati z lastnimi grožnjami in pošiljkami z naboji). Z represijo hoče podrediti in utišati tekmece, z grobimi napadi in lažmi zmanjšati njihovo verodostojnost, poslužili so se celo smešne prijave SD in Levice na ustavno sodišče zaradi »neustavnega delovanja«. (Sodnik poročevalec bo Klemen Jaklič. Se ne bi moral zaradi konflikta interesa izločiti?) SDS že nekaj časa napada volilno komisijo in Dušana Vučka, zdaj še državni sekretar Mahnič poziva, naj se člani in podporniki SDS vtihotapijo v volilne odbore, da bi »prirejali« rezultate volitev.

SDS ima veliko prednost že zaradi denarja (tudi »neznanega« izvora) in medijev, tiskanih in elektronskih, s katerimi razpolagajo in širijo propagando. Kot v preteklosti, tudi tokrat agitirajo po gospodinjstvih (od kod jim naslovi?) s pisemskimi »anketami«.

Mi pa se tolažimo, da bodo aprila volitve, ki bodo končale to dvoletno moro. Pa jo bodo res?

Polona Jamnik, Bled