Bovški policisti so zaključili preiskavo vrste goljufij pri unovčevanju turističnih bonov. Zaradi zlorab je bilo oškodovanih 25 oseb, večina z območja Severne Primorske, nekaj pa tudi iz drugih koncev države. Ovadeni nepridipravi so na nezakonit način spravili v žep okoli 7000 evrov.

Opeharili starejše

Kot je sporočil Dean Božnik iz PU Nova Gorica, so zahtevno policijsko preiskavo 104 kaznivih dejanj zlorabe pri unovčevanju turističnih bonov zaključili v prvi polovici januarja. Vse skupaj se je začelo v drugem delu lanskega leta, ko je oškodovanec prijavil, da je nekdo izkoristil njegov turistični bon. Preiskovalci so prišli na sled moškima, starima 57 in 32 let, ki ju sumijo več kaznivih dejanj preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti in goljufije. V prvi polovici 2020 sta od oškodovancev, predvsem starejših oseb z novogoriškega območja, a tudi drugih delov Slovenije, v okviru poslovnega svetovanja in prodaje vrednostnih papirjev pridobivala (v posameznih primerih pa tudi fotografirala) osebnega podatke iz osebnih izkaznic oškodovancev. Te podatke sta nato posredovala enemu od gospodarskih subjektov na Gorenjskem, ki se ukvarja s turizmom.