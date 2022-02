Avstralija je že dolgo znana po grobem in neizprosnem azilnem sistemu, kar je v svojem poročilu potrdila tudi nevladna organizacija HRW. Ta je namreč navedla, da so v Avstraliji prosilci za azil v povprečju pridržani 689 dni. To naj bi bilo najdaljše obdobje, ki ga je doslej dosegla katera koli zahodna država.

V primerjavi z drugimi državami, kjer oblasti prosilcem za azil dovolijo, da živijo med prebivalci, medtem ko preučujejo njihove prošnje za azil, pa jih Avstralija pridrži v centrih za priseljence. Trenutno je v sistemu, kjer ni dorečeno koliko časa so lahko ljudje pridržani, 1459 oseb, poroča BBC.

»Po mednarodnem pravu se pridržanje priseljencev ne bi smelo uporabljati kot kazen, temveč bi to moral biti ukrep, sprejet v skrajni sili za uresničitev legitimnega cilja,« je za BBC povedala raziskovalka Sophie McNeill.

Avstralija namreč od leta 2013 pridržuje vse prosilce za azil, ki prispejo po morju. Prav tako pa se je zavezala, da jim nikoli ne bo dovolila trajnega bivanja v državi, tudi če se izkaže, da so upravičeni pridobiti status begunca. Canberra takšno strogo politiko že dolgo časa upravičuje z argumentom, da služi kot ukrep odvračanja.

Zdravniki pa opozarjajo predvsem na psihološko mučenje tistih, ki so zaradi te politike zaprti za nedoločen čas. V zadnjem desetletju je bilo v avstralskih centrih za priseljence zabeleženih vsaj šest samomorov. Vlada je pripornikom, ki so trdili, da so utrpeli škodo, izplačala tudi več milijonov evrov odškodnin.

Avstralija z zavračanjem prosilcev za azil krši pogoje mednarodnih pogodb o beguncih, ki se jih je država zavezala spoštovati. Strokovnjaki za begunsko pravo prav tako menijo, da so pravila v državi nezakonita, saj veljajo le za tiste prosilce, ki prispejo po morju.