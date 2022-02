Od vseh otrok v Ljubljani jih 96 odstotkov hodi v vrtce, je na današnji novinarski konferenci izpostavil Janković. Kot je pojasnil, je bilo lani vpisanih 13.397 otrok, 48 jih ni dobilo prostora, od teh samo šest otrok, kjer sta oba starša Ljubljančana.

Cen vrtec zaenkrat ne bodo dvigovali, je dodal župan in dodal, da občina krije večino potrebnega denarja. Je pa izpostavil, da samo plače v vrtcih mesečno nanesejo 4,5 milijona evrov, k čemur je treba dodati še en tak znesek za regres, vzdrževanje ...

Dotaknil se je tudi financiranja zasebnih vrtcev, pri čemer je izpostavil potrebo po novem zakonu. »Sprejet mora biti nov zakon, da zasebni vrtci, ki že delujejo, ostanejo, pri odpiranju novih zasebnih vrtcev pa mora imeti lokalna skupnost pravico, da se izreče glede njegove potrebe,« je poudaril.

Če občina zasebni vrtec potrebuje, mu da koncesijo in ga potem plačuje. »Če pa ga ne rabi, kot je primer v Ljubljani, pa ne more od nas dobiti 85 odstotkov sredstev za obratovanje,« je dodal. Razmere so po njegovem mnenju trenutno neurejene. Pred 15 leti so bili v Ljubljani po njegovih besedah štirje zasebni vrtci, danes pa jih je 23, v katerih je 700 otrok.

Ljubljanska občina tudi letos načrtuje investicije v vrtce, z deli pa bodo začeli 1. julija, in sicer v tistih primerih, ko bo pripravljena vsa dokumentacija. Kot je pojasnil, želijo namreč porabiti čim manj delovnih mesecev, ko starši vrtce potrebujejo.

V vrtcih bo, kot je še dejal Janković, na voljo nekaj manj kot 14.000 mest. Komisije bodo zasedale takoj v začetku četrtega meseca, po 11. aprilu pa bodo skrbniki že obveščeni o tem, kam je otrok sprejet. Je pa staršem svetoval, da zapišejo prvo, drugo in tretjo izbiro ter prijavo stalnega prebivališča v Ljubljani. Kajti tudi od tega je odvisno, koliko točk bodo prejeli.