Poleg odprave pogoja PCT (preboleli ali cepljenih proti covidu-19 ter negativni test na okužbo z novim koronavirusom) z izjemo v domovih za starejše in bolnišnicah bodo v Avstriji tudi odpravili določeno uro, do kdaj se morajo zapreti gostinski lokali. V določenih primerih bo ponekod še naprej obvezna ali priporočena uporaba zaščitne maske vrste FFP2.

V avstrijskih domovih za starejše in bolnišnicah bo pogoj PCT veljal tako za zaposlene kot obiskovalce. Zaščitne maske tipa FFP2 bodo veljale za območja z visokim tveganjem za okužbo z novim koronvirusom, kot so domovi za starejše, bolnišnice, javni potniški promet, prodajalne z osnovnimi življenjskimi potrebščinami ter lekarne, banke in pošte. Za vsa ostala zaprta območja bo v veljavi priporočilo za zaščito masko tipa FFP2.

Pogoj PCT bo v veljati tudi za vstop v Avstrijo, izjema so območja z različicami novega koronavirusa.