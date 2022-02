Kot je na današnji novinarski konferenci dejal Janković, je v petek prejel klic Vučićevega kabineta, da je na seznamu prejemnikov srbskih državnih priznanj. Slovesnost, ki se jo je Janković udeležil, je potekala v torek v Beogradu.

Nekateri srbski mediji so se v preteklih tednih razpisali o tem, da bi lahko Janković ljubljansko mestno hišo zamenjal za beograjsko, kar je na današnji novinarski konferenci zavrnil. "V Beogradu sem jasno povedal, da nisem kandidat za župana. Ne vem še, če bom tu kandidiral, se bom pa novembra družil z najboljšo ekipo," je dejal.

Izpostavil je povezanost slovenske in srbske prestolnice, saj je Ljubljana po Chicagu postala drugo mesto, ki je pobrateno z Beogradom.

Kot je pojasnil Janković, mu priznanje srbske države predstavlja posebno čast. "To je nagrada države, v kateri sem rojen in kjer sem živel 12 let," je izpostavil.

Ob tem je pohvalil Vučića in ga označil za odličnega predsednika, ki da ve za skoraj vsako podrobnost v Srbiji. "Njegovo delo spoštujem," je dejal.