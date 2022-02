»To niso moje OI, so bile pa toliko bolj uspešne za Slovenijo. Smo dobri in dobro delamo, vem, koliko je treba v to vložiti, in sem vesela za ostale,« je po nastopu povedala Lampičeva. V sprintu je sodila v ožji krog favoritinj za odličja, a prejšnji teden na 12. mestu ostala brez finala.

Urevčeva je v prvi predaji večji del tekla na tretjem mestu, tudi predala je tretja za ZDA in Avstrijo z le 0,7 sekunde zaostanka. Lampičeva je v drugi skupini predala peta, le 1,9 sekunde za vodilno ZDA. Urevčeva je imela nato v tretji predaji precej težav, da se je držala vodilne skupine, v kateri je bilo pred njo šest tekačic. Kmalu je zaostala na sedmem mestu in tako je bilo do konca. Že po prvi skupini je bilo jasno, da finala tokrat za bronasti z lanskega svetovnega prvenstva ne bo.

»V drugi predaji sem imela krizo, krče sem imela po celem telesu. Borila sem se, žal se ni izšlo za finale, kar sva potiho pričakovali. Z Ano sva bili vedno doslej uspešni, a se je neuspeh na žalost zgodil prav danes. V zadnjem času sem zaradi bolezni izgubila prav tisto, kar sem tu potrebovala, da se lahko boriš ne glede na to, da trpiš. Zelo sem se trudila, da sem prišla do konca, ni šlo,« je bila razočarana Urevčeva.

»Ne znam si niti predstavljati, kaj vse je morala prestati Eva v tem zadnjem dobrem mesecu dni. Najprej je bila bolna doma, koronavirus ji je sredi januarja vzel veliko treninga, teden dni je ležala v postelji. Potem pa je še tu morala v karanteno, ker je imela pozitiven koronski test. Tako sem lahko le vesela, da sva lahko nastopili na današnji tekmi. Na začetku je še dobo kazalo, vendar pa je vse skupaj Evi pobralo preveč moči, da bi lahko naredili kaj več, 14 dni je ležala v zadnjem času v postelji,« je pojasnila Lampičeva.