Francoski državni sekretar za evropske zadeve Clement Beaune je odločitev sodišča označil za dobro novico. »To je dodatno orodje v škatli orodja vladavine prava,« je dejal.

Beaune, čigar država ta čas predseduje Svetu EU, je ob tem napovedal nadaljevanje dialoga z Varšavo in Budimpešto. Prestolnici Poljske in Madžarske namerava obiskati prihodnji teden.

Izrazil je še pričakovanje, da bo Evropska komisija zdaj pripravila smernice za uporabo uredbe ter začela preiskavo, ali prihaja do kršitev vladavine prava. Če jih bo ugotovila, bo sledila razprava v Svetu EU in nato sankcije, je dodal.

Vodja nemške diplomacije Annalena Baerbock pa je tvitnila, da je odločitev Sodišča EU zaščitila in okrepila skupnost vrednot v okviru EU. »Vladavina prava je temelj EU,« je še poudarila ministrica.

Sodišče EU je danes v Luksemburgu v celoti zavrnilo tožbi Madžarske in Poljske proti zakonodaji unije o pogojevanju evropskega denarja s spoštovanjem vladavine prava. Budimpešta in Varšava sta v tožbah proti Svetu EU in Evropskemu parlamentu zahtevali razglasitev ničnosti uredbe, ki omogoča začasno zamrznitev evropskih sredstev.

Na Madžarskem in na Poljskem so odločitev sodišča označili za politično in za napad na njuno suverenost.