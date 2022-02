Na seji so sprejeli tudi sklep, da se dodatek za pomoč in postrežbo od 1. marca uskladi za 4,9 odstotka.

Sistemski pokojninski zakon določa, da se redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Pri uskladitvi v 60 odstotkih upoštevajo rast plače, v 40 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin.

Povprečna mesečna bruto plača se je lani v primerjavi s povprečno bruto plačo za leto prej zvišala za 6,1 odstotka. Povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je lani znašala 1,9 odstotka.

Najnižja pokojnina bo od 1. januarja znašala 294,78 evra, zagotovljena pokojnina 653,75 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine pa 409,70 evra, je danes povedal predstavnik zavoda Andraž Rangus. Za tokratno uskladitev bo treba po njegovih besedah na letni ravni nakazati 268 milijonov evrov.

V razpravi je predstavnik sindikatov Aljoša Čeč predlagal zavodu, da pripravi podatek, ali je zaostanek zaradi prenizko izplačanih pokojnin v času gospodarske krize že poravnan ali še ne. Generalni direktor zavoda Marijan Papež je zagotovil, da bodo poročilo pripravili, pri tem pa je poudaril, da je dolg za nazaj poravnan. Nekateri upokojenci so zaradi izrednih uskladitev celo na boljšem, kot bi bili, če bi se pokojnine v času gospodarske krize zviševale po sistemskem zakonu, je dejal.

Tudi v času epidemije covida-19 je bilo za upokojence zelo dobro poskrbljeno, je povedal.

Po besedah predstavnice upokojencev v svetu Frančiške Ćetković pa je še vedno odprto vprašanje prenizko redno usklajenih pokojnin januarja lani. Zvišanje je bilo izvedeno v skladu s proračunskimi dokumenti, ki so določili, da se pokojnine v letu 2021 redno uskladijo za 2,5 odstotka, medtem ko bi se morale v skladu s statističnimi podatki za odstotno točko več, je opomnila.

Na mnenje, da so upokojenci v skladu s protikoronskimi paketi veliko dobili, pa je odgovorila, da so »številni dobivali na tone teh bonbončkov«. »Kar so dobili upokojenci, je bilo kaplja v morje glede na to, kaj se je dajalo na vse strani,« je prepričana.

Člani sveta so danes dali še soglasje k imenovanju Jožice Dorniž za direktorico zavoda Vzajemnost tudi v naslednjem štiriletnem mandatu, ki se bo začel sredi marca.

Svet zavoda se je danes sestal zadnjič v tem štiriletnem mandatu. Ustanovna seja sveta v novem mandatu pa bo 24. februarja.