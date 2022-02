Nedeljski dnevnik: Razprodaja hotelskih sob z najlepšimi razgledi

»Država ne more biti hotelir, to je vpletanje v gospodarstvo!« je v teh dneh slišati iz vrst stranke SDS in njenih koalicijskih partneric. Prodaja 43-odstotnega deleža Save Turizma, največjega ponudnika turističnih storitev v večini slovenskih turističnih regij, se jim ne zdi sporna. Od opozicije, sindikatov in nekaterih poznavalcev turizma medtem dežujejo apeli, naj država vendarle zaščiti nacionalni interes, najhitreje rastočo gospodarsko panogo in slovenske naravne danosti.