Nedeljski dnevnik: Hoja po več sto kilometrov dolgih poteh

Vse več ljudi hodi po več sto kilometrov dolgih poteh, dan za dnem, tudi mesece dolgo, po poteh, ki imajo versko konotacijo, in po takih, ki je nimajo. Ljudje že stoletja romajo k svetim objektom in svetnikom, ne nazadnje je najbolj znana in popularna romarska pot v Evropi Jakobova pot po Španiji, El Camino de Santiago, nastala že v 11. stoletju. Po njej so se zgrinjale množice romarjev in je veljala poleg Jeruzalema in Rima za eno osrednjih romarskih poti srednjeveškega krščanstva.