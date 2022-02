Von der Leynova je poudarila, da je Ukrajina danes suverena ter svobodnejša in močnejša kot leta 2014 »in zato ji Kremelj znova grozi«. Vsaka država ima pravico, da živi brez strahu in se odloča o svoji prihodnosti, je dodala in stopila v bran Ukrajini.

Zagotovila je, da so glede ukrajinske krize stalno v stiku z zavezniki, s katerimi so enotnejši kot kadarkoli prej. Delijo tudi jasno stališče, ko Rusijo pozivajo, naj ne izbere vojne. »Upamo na najboljše, pripravljeni smo na najslabše,« je dodala.

Bruselj tako pripravlja sklop odločnih in hitrih ukrepov za primer ruske invazije, med katerimi so tudi sankcije. Pri tem je opozorila, da je Rusija odvisna od EU, ko gre za napredno tehnologijo, omejevanje dostopa do te pa lahko predstavlja močan udarec za Moskvo.