»Enote južnega vojaškega okrožja, ki so zaključile sodelovanje na taktičnih vajah, se selijo na svoje stalne razporeditve,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Na ruski televizije so pri tem pokazali posnetke vojaških enot, kako prečkajo most, ki povezuje polotok Krim, ki si ga je Rusija od Ukrajine priključila leta 2014, s celino.

V Moskvi so še sporočili, da tanki, pehotna vozila in topništvo zapuščajo polotok Krim po železnici.

Do današnjega sporočila ruskega obrambnega ministrstva prihaja dan po tem, ko je Moskva sporočila, da umika nekaj vojakov, ki so bili razporejeni na meji z Ukrajino.

ZDA so v minulih dneh svarile, da je ruska invazija na Ukrajino možna še pred koncem zimskih olimpijskih iger na Kitajskem 20. februarja. Po poročanju medijev so ameriške obveščevalne službe omenjale prav 16. februar kot možen datum za rusko vojaško akcijo.

Predsednik ZDA Joe Biden je v torek opozoril, da še naprej ostaja velika možnost za napad Moskve na Ukrajino. Dodal je, da morajo Washington in njegovi zavezniki šele potrditi ruske navedbe o začetku umika več deset tisoč vojakov, ki naj bi jih Moskva zbrala ob ukrajinski meji.

Ruski veleposlanik pri EU Vladimir Čižov je danes zavrnil svarila ZDA pred morebitnim ruskim napadom na Ukrajino.

»Kar zadeva Rusijo, vam lahko zagotovim, da to sredo ne bo nobenega napada. Ne bo eskalacije niti v prihajajočem tednu, niti v tednu po tem, niti v prihodnjem mesecu,« je dejal Čižov za današnjo izdajo nemškega dnevnika Die Welt.

»Vojne v Evropi se redko začnejo v sredo,« je dodal. Veleposlanik je tudi znova pozval Zahod, naj resno jemlje varnostne pomisleke Rusije.

»Ko bodo naši partnerji končno prisluhnili našim upravičenim pomislekom, bo kmalu sledila umiritev razmer. To bi bilo v interesu vseh Evropejcev od Lizbone do Vladivostoka, pa tudi vseh drugih narodov na svetu,« je dejal ruski veleposlanik

V Ukrajini so sicer v luči svaril pred morebitno rusko invazijo na Ukrajino današnji dan razglasil za dan enotnosti. Ukrajinci naj bi tako ob 10. uri po lokalnem času dvignili zastave po vsej državi in zapeli himno.

To so na Twitterju napovedali tudi na ukrajinskem veleposlaništvu v Sloveniji. Kot so objavili, bodo v bližini stavbe veleposlaništva v Ljubljani ob 10.00 uri slovesno dvignili ukrajinsko zastavo in izvedli ukrajinsko himno.