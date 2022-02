V Sloveniji imamo veliko defibrilatorjev, na smučišču, ki se predstavlja kot družinsko in se na njem gnete krepko več kot tisoč ljudi, praktično sredi opevane turistične Kranjske Gore, se kaj takega enostavno ne bi smelo zgoditi. Očitki očeta preminulega, da pomoč ni bila ne ustrezna ne pravočasna, so v nebo vpijoči in – obtožujoči, piše Tomaž Bukovec v novi številki Nedeljskega dnevnika.

V primeru zastoja ali fibrilacije srca bi moral nekdo steči do prvega žičničarja (ki verjetno ni bil zelo oddaljen), ta bi moral aktivirati reševalno službo in 112, drugi pa bi ga moral takoj začeti oživljati in potem nadaljevati z defibrilatorjem. Temeljno pri zastojih srca ali fibrilaciji (trepetanju) je ravno hitro in pravilno ukrepanje, je pa vprašanje, ali se ljudje ob pomoči potrebnem znajdejo ali ne.

Številna vprašanja glede pravilnega ukrepanja in najmanj moralne odgovornosti v tem primeru zbuja tudi odgovor smučišča glede dogajanja za Pop TV: »Obiskovalec je prišel do naše reševalne službe, kjer je povedal, da ob vznožju smučišča leži na tleh neodzivna oseba. Naš reševalec se je takoj odzval in tudi odšel na kraj.«

Vsakemu reševalcu mora biti seveda jasno, kaj pomeni neodzivna oseba, ki leži na tleh. Ob tem pa imajo defibrilator, kot so pojasnili, na vrhnji postaji sedežnice Vitranc 1, ki je centralna točka, s katere lahko dosežejo celotno smučišče. Če je reševalec tam, se lahko hitro odzove, če ga ni, pa traja vse skupaj predolgo. Ob zadnjem primeru so nekateri, ki so videli agonijo na smučišču, poslali defibrilator iz hotela Kompas in hotela Ramada, a žal prepozno.

V Sloveniji imamo okoli 3000 defibrilatorjev (avtomatski eksterni defibrilator – AED), kar je še vedno premalo. Za učinkovito in hitro ukrepanje so potrebni tudi usposobljeni posredovalci, ki priskočijo na pomoč. Uporaba AED je sicer preprosta, tako da ni nujno predhodno izobraževanje, je pa zelo priporočljivo.

Z vprašanji o organizaciji reševanja smo se obrnili na večino večjih slovenskih smučišč. Vprašanja smo jim poslali po elektronski pošti tudi zato, ker nas je zanimala njihova odzivnost, ki je po svoje pokazala realno sliko. Odgovorili so nam s smučišč Pohorje, Vogel, Golte, Kope, Rogla in Cerkno, neodzivna pa so bila smučišča Kranjska Gora, Stari vrh in Krvavec. Kranjskogorčani so očitno svoje povedali ob zadnjem reševanju, presenetljivo tiho pa so bili na Krvavcu, ki je znan po dobro organizirani reševalni službi.

