Podelitev nagrade Isabelle Huppert je potekala v torek pozno zvečer. Umetniški vodja festivala je Isabelle Huppert označil ne le za glamurozno, temveč tudi za izjemno predano igralko. Po njegovem mnenju je utelešenje tega, kar naj bi bil kino.

Častnega zlatega medveda je v njenem imenu prevzel Laurent Lariviere, režiser filma A propos de Joan, v katerem igra Isabelle Huppert in ki so ga premierno prikazali takoj po podelitvi nagrade.

Isabelle Huppert, ki se je javila prek videa, je bila ob podelitvi vidno ganjena. Na vprašanje, kako se počuti, se je igralka, ki jo je občinstvo na platnu videlo uokvirjeno ob logotipu festivala, pošalila, da je tako, kot bi bila v medvedji kletki, a da je v redu.

Povedala je še, da se doma, v karanteni, počuti nekoliko osamljeno, da pa nikakor ni sama. Obkrožena da je z vsemi režiserji in režiserkami, z vsemi igralci in igralkami, ki so kdaj delali z njo, pa tudi z ducati ženskih likov, ki jih je oživila v filmih. »Morda niso bile vse simpatične, toda potrudila sem se, da jih približam občinstvu.« In še: »Ne znam si predstavljati življenja brez kina. Vsaj svojega življenja ne.«