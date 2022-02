Strolz, ki je na Kitajskem že osvojil olimpijski naslov v alpski kombinaciji, je s startno številko 19 prehitel vse člane slalomske prve jakostne skupine in se zavihtel na sam vrh nastopajočih v prvi vožnji.

Razlike na progi Ledena reka v Yanqingu so majhne. Švicar Loic Meillard na četrtem mestu zaostaja 30 stotink sekunde. Zaostanek Nemca Linusa Strasserja na petem mestu znaša 33 stotink sekunde. Enajst tekmovalcev za vodilnim je razvrščenih v eni sekundi.

Edini Slovenec na startu Kranjec v slalomu ni tako prepričljiv in zanesljiv kot v veleslalomu, v katerem je v nedeljo osvojil srebrno olimpijsko kolajno. Danes je v prvi vožnji nastopil s startno številko 31, pri tem pa se mu je primerila klasična napaka, povozil je količek in ostal brez uvrstitve.

Upoštevajoč dosežke v tej zimi v svetovnem pokalu bi bil uspeh za Kranjca že uvrstitev med najhitrejših 30 v prvi vožnji in nastop v ospredju nastopajočih v finalu. Od šestih slalomskih nastopov v tej zimi, vključno z olimpijskim, je edino uvrstitev z 18. mestom namreč dosegel na uvodnem slalomu sezone v Val d'Iseru.

Kljub odstopu je za njim uspešno tekmovanje

»Zagotovo imam, ne glede na odstop, za sabo zelo uspešno tekmovanje. Seveda nisem bil zadovoljen z današnjim odstopom. Bil sem motiviran, želel sem dobro smučati, dal sem vse od sebe,« slovenski smučarski junak ni bil zadovoljen z razpletom.

»Sama vožnja do napake ni bila katastrofa, prav tako ni bila najboljša, na kratki vertikali pa sem 'zajahal' količek, do tja sem prišel s premalo smeri. V slalomu nisem bil med favoriti, verjel pa sem, da lahko solidno smučam in naredim dober rezultat,« je še dejal 29-letni tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah.

»Zagotovo bi bilo čudno, če bi si za cilj zadal medaljo. Sem pa želel priti med 15 najboljših, ker bi tako dobil točke za startno listo v slalomu. Seveda ni lahko priti med najboljših 15, prikazati moraš dobro smučanje. Škoda za to napako, vseeno pa je veliko lažje z medaljo okoli vratu,« je še razmišljal Kranjec.

Odstop je seveda lažje prenesti, ko že ima kolajno v žepu: »Zagotovo mi je zelo toplo pri srcu, ko imaš medaljo. Ko pa pridejo nova tekmovanja, se je treba na novo zbrati. Dirka gre od ničle, takrat preveč razmišljati o medalji tudi ni dobro. Je pa lepo.«

Kranjec bo skupaj z Miho Hrobatom, Tino Robnik, Andrejo Slokar in Ano Bucik kot rezervo nastopil še v soboto na paralelni mešani ekipni tekmi.

»Paralelnega treninga še nisem naredil. To imam v načrtu v petek. Mislim, da imamo dobro ekipo, da je možno marsikaj, le zaupati moramo vase. Teren za paralelne tekme je kar tu zraven. Že na paralelni tekmi v Lech/Zürsu sem pokazal solidno smučanje, punce pa so tam blestele. Znanje imamo, zdaj moramo le zaupati vase in to pokazati na tekmi,« je bil optimističen pred zadnjim nastopom na Kitajskem.

Na startnem seznamu prve vožnje olimpijskega slaloma je sicer bilo kar 88 tekmovalcev, med njimi tudi številni tako imenovani eksoti, ki sicer ne nastopajo na tekmah svetovnega pokala.

Začetek druge vožnje moškega olimpijskega slaloma brez slovenskega pridiha bo ob 6.45 po slovenskem času.