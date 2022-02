V Parizu sta imela trenerja Mauricio Pocchetino pri domačih in Carlo Ancelotti pri gostih na voljo praktično vsa pomembna orožja, eden zvezdnikov pariške zasedbe Neymar je tekmo začel na klopi, v igro je vstopil v 73. minuti.

Zato pa so bili v napadalnih vlogah pri Parižanih Lionel Messi, Angel di Maria in najverjetneje od poletja dalje član Reala Kylian Mbappe, ki so v prvem delu povzročali kar nekaj težav Realovi obrambi, med drugim je dvakrat prodrl Mbappe, v peti minuti je di Maria preslabo streljal, v 18. pa je sam preslabo zaključil akcijo s prešibkim strelom, ki ga je Thibaut Courtois obranil. Tik pred koncem polčasa je nase v napadu opozoril tudi Real, a je bil Casemiro premalo natančen.

Tudi v uvodu drugega polčasa so bili živahnejši Francozi, Mbappe pa je v 61. minuti v kazenskem prostoru izsilil prekršek Carvajala, tako da je sledila enajstmetrovka. To je izvedel Messi, toda izkazal se je Courtois. V 77. minuti je za malo cilj zgrešil najnevarnejši domačin Mbappe, toda eden najboljših posameznikov tekme je v četrti minuti sodniškega dodatka prispeval zmagoviti gol, ko je spet prodrl z leve strani in nato matiral sicer razpoloženega Courtoisa.

City nadigral Sporting

V Lizboni pa so Angleži, ki so med drugim pogrešali poškodovana Jacka Grealisha in Gabriela Jesusa, hitro upravičili vlogo nespornega favorita. Že po dobre pol ure so vodili s 3:0, potem ko so zadeli Riyad Mahrez v sedmi minuti z bližine, Bernardo Silva, ki je deset minut pozneje zadel z močnim polvolejem pod prečko malce z leve strani, in Phil Foden, ki je v 32. minuti žogo ob neodločnih branilcih Sportinga iz bližine poslal v mrežo. Že v 44. minuti je bilo že 4:0 po drugem zadetku Bernarda Silve.

Isti igralec je znova zadel tudi v 50. minuti, a iz prepovedanega položaja, tako da je ostalo pri 4:0. V 58. minuti pa je Raheem Sterling dosegel povsem regularen zadetek, ko je izvrstno v zgornji kot Sportingovih vrat žogo poslal s slabih 20 metrov.

V sredo bo Salzburg Benjamina Šeška, čigar nastop je pod velikim vprašajem zaradi poškodbe mišice, gostil Bayern München, Inter Milano, s katerim bo Samir Handanović sploh prvič v karieri igral v izločilnih bojih elitnega klubskega tekmovanja, pa Liverpool.

Prihodnji teden bodo prve tekme igrali še Chelsea in Lille, Villarreal in Juventus, Atletico Madrid Jana Oblaka in Manchester United ter Benfica in Ajax.

Povratne tekme bodo 8., 9. 15. in 16. marca.