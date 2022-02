Zamujena priložnost za le prehodno inflacijo

Da bomo v Sloveniji priča podobni inflaciji, kot smo ji bili konec osemdesetih let preteklega stoletja, ko so se bankovcem dogajale ničle do dveh milijonov dinarjev, ni pričakovati. Toda naraščajoča inflacija, ki med drugim znižuje standard ljudi in klesti njihove prihranke, je postala marsikje po svetu pereč problem. V ZDA se je januarja na medletni ravni povzpela na 7,5 odstotka, kar je bilo največ v zadnjih štirih desetletjih. Medtem ko je inflacija v državah evrskega območja januarja na letni ravni znašala 5,1 odstotka, je bila v Sloveniji po podatkih statističnega urada 5,8-odstotna.