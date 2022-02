Strto srce in prazna denarnica

V ljubezni in vojni je vse dovoljeno. Tudi laži in goljufije, s pomočjo katerih se prevaranti dokopljejo do denarja. Ljubezenskih prevar je iz leta v leto več, izgubljeni zneski pa so lahko astronomski. Lani je ena oseba “spletnemu partnerju” nakazala 110.000 evrov.