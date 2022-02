Po več tednih blokiranja cest po Kanadi, najbolj v središču Ottawe in na prometnem mostu Ambassador na meji z ZDA, je premier Justin Trudeau razglasil izredne razmere. V državi so prvič aktivirali zakon iz leta 1988, ki omogoča zveznim oblastem, da tudi brez dovoljenja provinc odpravijo nekatere svoboščine, kot je pravica do zbiranja in svobodnega potovanja. Ukrepi so začeli veljati takoj, v naslednjih tednih pa jih bosta morala potrditi spodnji in zgornji dom kanadskega parlamenta, sicer bodo preklicani.

Trudeau hoče s temi ukrepi razgnati tako imenovani konvoj svobode, ki so ga sprožili tovornjakarji, potem pa so se jim pridružili še drugi, ki se ne strinjajo z ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije. Vse kanadske stranke menijo, da je treba preprečiti blokade cest in mejnih prehodov, vendar se vse ne strinjajo s tem, da so izredni ukrepi pravi odgovor, saj da se jih lahko uporabi res samo v skrajni sili, kot je vojna.

Udeležencem protestov bodo lahko zamrznili bančne račune Trudeau je v ponedeljek novinarjem sporočil, da bodo izredni ukrepi »časovno omejeni«, »razumni in sorazmerni« ter da jih ne bo izvajala vojska. Dejal je še: »Policija bo imela večja pooblastila za vzpostavitev reda na krajih, kjer je javno zbiranje nezakonito in nevarno zaradi blokad, na primer v Ottawi in na mostu Ambassador. Ta pooblastila vključujejo tudi izrekanje glob in ukrep pripora.« Tako bodo denimo lahko lastniku tovornjaka, ki blokira promet v Ottawi, zamrznili bančni račun, ne da bi za to potrebovali odločitev sodišča. V zadnjih 18 dneh je po poročanju BBC-ja v blokadi središča Ottawe sodelovalo okoli 500 tovornjakov. Nekateri med njimi so v torek dejali, da ne gredo nikamor, protesti z blokadami cest in mejnih prehodov so se tako nadaljevali, tudi v drugih delih Kanade. V Ottawo so iz vseh delov Kanade prispeli 29. januarja in zablokirali mesto. Zaradi kritik, da je proti temu storil premalo, je v torek odstopil načelnik mestne policije. Potlej se je ideja o tovrstnem nasprotovanju proticovidnim ukrepom preselila tudi v Evropo, predvsem v Francijo, ter na Novo Zelandijo in v Avstralijo.

Kritiki trdijo, da je ukrep pretiran Trudeau je sicer še lani podprl proteste indijskih kmetov, ki so blokirali glavne ceste do New Delhija zaradi nasprotovanja kmetijski reformi, rekoč: »Kanada bo vedno branila pravico do mirnih protestov.« Zdaj je novinarjem dejal, da je sprejel izredne ukrepe zato, da bi bili »Kanadčani varni in da bi zaščitil njihova delovna mesta«. Nekateri kanadski pravniki in zagovorniki človekovih pravic trdijo, da proti protestnikom sploh ne bi smel uporabiti zakona o izrednih pooblastilih, ki da se lahko uporabi samo v primeru, ko so v »resni nevarnosti življenje, zdravje in varnost Kanadčanov«. V kanadskem združenju za državljanske svoboščine tako trdijo, da Trudeau »ogroža demokracijo in svoboščine«. Pravosodni minister iz Trudeaujeve vlade David Lametti nasprotno zagotavlja, da je omenjenim pogojem zadoščeno. Predsedniki vlad Quebeca, Manitobe, Alberte in Saskatchewana, torej štirih od desetih provinc, pa menijo, da pri njih ni potrebe po uveljavitvi izrednih ukrepov. Premier frankofonskega Quebeca, Francois Legault, tudi svari Trudeauja, da bo uporaba izrednih pooblastil samo prilila olja na ogenj. Vendar se je Trudeau znašel tudi pod pritiskom kanadske javnosti in Združenih držav, naj ustavi blokade cest in mejnih prehodov.