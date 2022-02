Letošnji Festival Borštnikovo srečanje (FBS), ki bo tako kot lani pozno spomladi, bo med 30. majem in 12. junijem v tekmovalnem programu ponudil kar 16 predstav, torej več kot običajno, ko je to število omejeno na dvanajst. Razlog je ravno v premiku festivala na pomlad, kar je v povezavi s prekinitvami gledališke produkcije zaradi epidemije botrovalo daljšemu obdobju selekcije, je včeraj pojasnil umetniški direktor FBS Aleš Novak. »Novi termin narekuje tudi drugačno obdobje izbora, odslej bo to koledarsko leto in ne več gledališka sezona.«

Selektorica tekmovalnega programa Nika Leskovšek je izbirala med 210 gledališkimi dogodki, ki so bili izvedeni med 1. julijem 2020 in 31. decembrom lani. »Izbrane predstave pričajo o moči slovenskega gledališča in nujnosti obstoja sodobne gledališke produkcije v tem kritičnem civilizacijskem trenutku,« je poudarila. »Na splošno so v porastu komorne oblike uprizoritev, precej je bilo monodram, solističnih izvedb in avtobiografskih performansov,« ugotavlja. »Obravnavano obdobje izstopa tudi po kakovosti igralskih stvaritev – zaradi dolgotrajnih prekinitev se je namreč čas študijev podaljšal, s tem pa tudi čas za naselitev v vlogo in celostno izgradnjo detajlov.«