Stavka v zdravstvu in socialnem varstvu: Cena jeze

V bolnišnicah in zdravstvenih domovih je tlelo že mesece pred današnjo stavko. Zaposleni niso izčrpani le zaradi nepredvidljivih urnikov in dodatnih obremenitev, ki spremljajo pandemijo. Že od lanske jeseni se vrstijo tudi preštevanja, kdo je na boljšem in kdo je kljub trudu ostal praznih rok. Oblasti so – najprej z jesenskim dvigom plač, ki je bil največji pri bolnišničnih medicinskih sestrah, nedavno pa še z dogovarjanjem z zdravniki za 24-odstoten dvig – zanetile vrsto zamer.